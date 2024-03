Borsa Milano positiva, in luce Saipem e Tim, giù Technogym

La Borsa di Milano mette a segno la migliore performance tra le borse europee e l'indice Fte Mib supera i 34.600 punti (+0,86% a 34.639), mantenendosi sui massimi dal 2008, trainato da Saipem (+6,07%) e Tim (+4,18% a 0,22 euro). La prima, come del resto fa Eni (+1,39%) ma con minor slancio, beneficia del rialzo del greggio per le tensioni geopolitiche dopo l'attentato a Mosca e soprattutto per l'idea che Opec+ non cambierà la sua linea nel meeting della prossima settimana. La seconda, che ha rinnovato l'accordo con Dazn, recupera invece terreno grazie alla presenza del fondo Asterion accanto al Mef che potrebbe far alzare l'incasso dalla vendita di Sparkle. Sul podio anche Amplifon (+4,08%). Generali (+1,12%) mette a segno intanto la dodicesima seduta consecutiva in rialzo, questa volta grazie al giudizio di Bofa-Merrill Lynch che ha promosso il titolo da 'sell' a 'neutral'. In fondo al listino invece Erg (-1,19%) insieme a Campari (-0,91%) e Recordati (-0,69%). Fuori dal paniere principale scivola Technogym (-5,7%) per l'utile operativo e il dividendo al di sotto delle attese degli analisti.