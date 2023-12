Borsa Milano, incertezza (-0,2%) in Europa, Tim resiste Gli scambi iniziali a Piazza Affari confermano un avvio leggermente negativo, in linea con gli altri listini europei. Ftse Mib in calo dello 0,2%, con Stm peggiore tra i titoli a elevata capitalizzazione. Vendite su Amplifon, Prysmian e Pirelli. Tim +0,4%, Erg +0,6%. Spread Btp-Bund stabile a 161.