Borsa: Europa in rialzo, Francoforte supera il suo record

Le Borse in Europa prendono forza, raggiungono il massimo delle ultime sette settimane con i dati sull'inflazione spagnola che rafforzano le aspettative che la Bce continui con l'allentamento della politica monetaria. Bene Londra (+0,3%), ancora meglio Parigi (+0,68%) e Francoforte (+0,57%) che si riprendende dai cali di agosto, sull'ottimismo circa l'andamento dei tassi d'interesse. L'indice Dax ha superato il suo precedente record, segnato in chiusura a maggio, toccando quota 18.900 (il massimo segnato era 18.869 punti) e guadagna lo 0,6 per cento. Madrid guadagna lo 0,47% e Milano lo 0,8% con Tenaris (+3,5%) che guida il listino. Sugli scudi anche St (+2,4%), Mediobanca (+1,98%) e Campari (+1,8%) in scia a Pernod Ricard che dopo la sospensione sale del 4,5 per cento. In calo restano solo i titoli dell'energia con Saipem che lascia lo 0,55%, Italgas lo 0,3%, Hera lo 0,29% e una Tim incerta (-0,04%).