Benassi (Ita), ci aspettiamo decisione Ue a giugno

"E' un processo complesso, iniziato nel giugno 2023 che, a gennaio, è entrato nella fase due che dura 80-90 giorni e che quindi dovrebbe chiudersi a giugno". E' quanto afferma il dg di Ita Airways Andrea Benassi intervenendpo in videocollegamento alla scuola politica della Lega parlando dell'operazione con Lufhtansa. "Noi siamo fiduciosi che questa operazione aumenterà la competitivià e l'offerta per i passeggeri" ha sottolineato . La decisione della Ue sull'operazione Ita-Lufthansa non "pregiudica la stagione estiva" della compagnia italiana "che è già definita" e con risultati positivi in termini di prenotazione, ha poi aggiunto secondo cui "la programmazione è stata già fatta" con nuove rotte "sul lungo raggio che stanno avendo risultati positivi". Il manager ha anche ricordato l'impegno per il rinnovamento della flotta che darà un apporto positivo in termini di sostenibilità ambientale.