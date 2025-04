Assemblea azionisti Mediolanum: utile netto 2024 cresce del 36%

Ha preso il via l'assemblea degli azionisti di Mediolanum nella sede di Basiglio (Milano). Dalla lettura del libro soci risulta invariata la quota degli azionisti rilevanti sopra al 3%, ossia la famiglia Doris con oltre il 40% e Fininvest poco sopra al 30%. Le azioni proprie invece sono pari all'1,05% del capitale. Presenti in assemblea 708 azionisti pari all'84,38% del capitale sociale.

Aprendo i lavori l'amministratore delegato Massimo Doris ha ricordato che "il 2024 è stato un anno buono per le banche e ottimo per Banca Mediolanum, che ha raggiunto record nell'utile netto, nella raccolta di risparmio, nelle masse in gestione, nel numero di clienti e anche in termini di dividendi". Mediolanum ha chiuso il 2024 con un utile netto in crescita del 36% a 1,12 miliardi.