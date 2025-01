Amazon aumenta la retribuzione degli operatori di magazzino in Italia

Amazon aumenta a 1.876 euro mensili la retribuzione lorda degli operatori di magazzino neoassunti della rete logistica in Italia, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2025. In conseguenza di questa iniziativa, le retribuzioni dei dipendenti neoassunti saranno dell'8% più alte rispetto alla retribuzione minima determinata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Logistica e Trasporti, recentemente rinnovato, per il quinto livello, pari a 141 euro lordi al mese, e del 20% più alte rispetto al 2020. Lo annuncia l'azienda in una nota.

Inoltre, si legge, "sempre come migliore condizione rispetto al mercato, in Amazon gli operatori di magazzino vengono assunti al livello 5°, laddove il CCNL prevede l'assunzione al livello inferiore per gli addetti al magazzino comune, e gli stessi lavoratori ricevono un primo aumento dopo soli 12 mesi di lavoro e vengono promossi al livello superiore dopo 24 mesi di lavoro". I nostri dipendenti sono una parte importante del successo delle nostre attività e apprezziamo il lavoro che svolgono per supportare i nostri clienti e le comunità", afferma Amazon nella nota.

"Gli stipendi di ingresso e i benefit offerti da Amazon sono altamente competitivi e siamo orgogliosi di offrire posizioni a persone di qualsiasi età ed esperienza lavorativa, nonché opportunità di crescita professionale all'interno dell'azienda".