Prinoth sfida i ghiacci d'Antartide, commessa da 17 milioni

Nasce in casa Prinoth (Hti) il veicolo cingolato che supporterà l'Istituto Polare Norvegese nel potenziamento della storica stazione di ricerca a Troll. Il gruppo altoatesino si è aggiudicato una commessa da 17 milioni di euro per 10 veicoli, appositamente sviluppati per trainare fino a 10-15 slitte con un peso totale di 150 tonnellate. Panther XL, creato ad hoc per l'Antartide e costruito nello stabilimento di Granby, in Canada porta con sè le competenze dei batti pista (i 'gatti delle nevi') di Vipiteno e dei veicoli cingolati, con ulteriori innovazioni tecnologiche sviluppate appositamente per questo modello.

I nuovi veicoli cingolati potranno trasportare moduli e altre attrezzature verso la stazione di Troll solo durante la breve e frenetica stagione estiva antartica. Considerando che il viaggio, dal sito di scarico sul bordo del ghiaccio alla stazione di ricerca, dura 2-3 giorni, significa che i veicoli saranno in funzione quasi ininterrottamente. Non è escluso che "possa esserci un altro utilizzo all'orizzonte - sottolinea Prinoth in una nota - Fondata nel 1990, l'attuale stazione è infatti già prossima alla fine della sua vita ed è pronto un progetto preliminare che prevede la costruzione di un nuovo edificio per 65 persone".

"L'Antartide richiede la migliore tecnologia - dichiara Klaus Tonhäuser, presidente di Prinoth - unendo i punti di forza dei nostri team con innovazioni mirate, abbiamo dato vita ad un veicolo che è progettato per funzionare in modo ottimale nelle condizioni più difficili". "La commessa affidata a Prinoth è importante per il programma dei lavori della nuova stazione ma anche per la ricerca antartica norvegese - afferma Camilla Brekke, direttore dell'Istituto Polare Norvegese - I nuovi veicoli cingolati contribuiscono infatti a gettare le basi per lo sviluppo e il potenziamento delle attività di ricerca norvegesi nella Terra della Regina Maud".