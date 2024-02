All'esame della Sec OpenAi e le comunicazioni di Altman

La Securities and Exchange Commission sta esaminando le comunicazioni interne dell'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, nell'ambito di un'indagine volta a stabilire se gli investitori della società siano stati ingannati. L'autorità di regolamentazione, la cui indagine non è stata resa nota in precedenza, sta cercando di ottenere documenti interni di funzionari e direttori di OpenAI, attuali e precedenti, e ha inviato un mandato di comparizione a OpenAI a dicembre, scrive Bloomberg che cita il Wsj. Ciò ha fatto seguito alla decisione del consiglio di amministrazione di OpenAI, a novembre, di licenziare Altman come amministratore delegato e di estrometterlo dal consiglio di amministrazione. In quell'occasione, i consiglieri avevano affermato che Altman non era stato "costantemente sincero nelle sue comunicazioni", senza però approfondire la questione. Altman è tornato come Ceo meno di due settimane dopo, nell'ambito di un accordo che prevedeva anche la ricostituzione del consiglio di amministrazione.