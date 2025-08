Mediobanca accelera su Banca Generali. L’ipotesi: assemblea soci il 21 agosto

Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, gioca d’anticipo. E, con una mossa a sorpresa, ieri ha annunciato che potrebbe arrivare una convocazione per il 21 agosto dell’assemblea straordinaria dell’istituto di Piazzetta Cuccia per il via libera all’Ops su Banca Generali. La decisione (subordinata ad alcune variabili come i colloqui con Banca Generali, mercoledì 6 agosto) è arrivata nel giorno della diffusione dei risultati annuali della banca d’affari, "i migliori di sempre", come spiega Nagel, inviando un messaggio chiaro a Mps, che nelle scorse settimane ha lanciato la sua Ops per scalare l’istituto.

Al di là dell’esito dell’operazione, Mediobanca presenta numeri record in tutte le aree del gruppo, a partire dal Wealth Management, ovvero la gestione patrimoniale della clientela di fascia alta, che ha registrato l’ingresso di 11 miliardi di nuove masse, portando il totale a 112 miliardi. Ciò ha comportato una crescita delle commissioni a doppia cifra, oltre il miliardo (+14%).Tra giugno 2024 e giugno 2025, i ricavi della merchant bank di Piazzetta Cuccia sono aumentati del 3%, raggiungendo 3,7 miliardi, mentre l’utile netto è cresciuto del 4%, attestandosi a 1,3 miliardi. Risultati che consentono alla banca d’affari di remunerare i propri azionisti distribuendo l’intero utile e procedendo anche a riacquisti di azioni proprie (buyback), per un rendimento annuale pari al 9%. Questa politica sarà confermata anche per il 2026, in linea con il piano industriale già annunciato, che prevede un’ulteriore crescita dei ricavi e un utile netto in progressione a 1,4 miliardi.

Oltre a "fidelizzare" gli azionisti, e a fermare le uscite dal capitale degli ultimi mesi – a partire da quella di Mediolanum – Nagel ha deciso di offrire loro un’alternativa valida, rilanciando l’Ops sul 100% di Banca Generali, annunciata lo scorso 28 aprile. L’offerta prevede come corrispettivo il 13% delle azioni Generali detenute in portafoglio da Mediobanca. L’operazione avrebbe dovuto essere autorizzata già il 16 giugno, ma l’assemblea era stata rinviata nel tentativo di "blindare" il risultato.

Ora il nuovo appuntamento potrebbe ragionevolmente essere fissato il 21 agosto, sempre che tre giorni prima la Bce abbia dato il via libera. Prima ancora dell’istituto di Francoforte, Nagel si attende (entro il 6 agosto) un segnale dal Cda di Generali. In mancanza di una risposta positiva, l’offerta verrebbe ritirata ma l’ad Mediobanca è ottimista: "Abbiamo fatto dei progressi nella comprensione del possibile accordo tra noi e Generali". La mossa di anticipare l’assemblea rappresenta anche una barriera contro la scalata di Mps, sulla quale il Cda di Mediobanca ha ribadito ieri la sua netta contrarietà.