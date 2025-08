Cosmico acquisisce Creative Harbour: nasce il gigante italiano del lavoro freelance

La rivoluzione del lavoro ibrido accelera con una nuova strategia di acquisizioni mirate. Cosmico, la piattaforma italiana che connette oltre 27.000 professionisti digitali con le aziende, ha annunciato l'acquisizione di Creative Harbour, specialista dei retreat aziendali e delle esperienze immersive per freelance. L'operazione, conclusa il 31 luglio 2025, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di crescita del gruppo milanese, che punta a raggiungere i 20 milioni di euro di fatturato dalla crescita organica nel corso dell'anno.

La strategia di consolidamento del mercato freelance italiano

L'acquisizione di Creative Harbour segna il terzo importante deal per Cosmico, dopo l'integrazione di Bioss, centro di eccellenza per la digital transformation, e Flatmates, la content creator agency fondata da Marcello Ascani e Michele Pagani. Questa serie di operazioni delinea chiaramente la strategia della scale-up fondata da Francesco Marino, Simone Tornabene e Matteo Roversi: costruire un ecosistema completo che vada oltre il semplice matching tra talenti e aziende.

"Il lavoro del futuro non è solo fatto di piattaforme digitali e algoritmi, ma di luoghi e relazioni fisiche", spiega Francesco Marino, CEO e co-founder di Cosmico. "Creative Harbour condivide con noi la convinzione che la community sia il motore della crescita, della formazione e del benessere professionale. Questa acquisizione rende Cosmico la comunità di freelance più grande in Italia".

I numeri confermano l'ambizione: dalla nascita nel 2020, Cosmico è passata da 0,5 milioni di euro di fatturato a 4,5 milioni nel 2023, per poi raggiungere 11,2 milioni nel 2024 dopo le prime acquisizioni e un round di finanziamento da 5,5 milioni di euro. Con l'integrazione di Creative Harbour, l'obiettivo è toccare i 20 milioni di fatturato nel 2025.

Creative Harbour: quando il remote work diventa esperienza

Fondata nel 2021 da Simone Lattanzi, Matteo Marchesano e Alessandro Renna, Creative Harbour si è rapidamente affermata come punto di riferimento per un segmento in forte espansione: i retreat aziendali e le esperienze di remote working immersivo. L'azienda ha costruito una community di oltre 30.000 professionisti digitali, accompagnandone più di 2.000 in esperienze di lavoro da remoto in destinazioni che spaziano dalle Dolomiti alle Canarie.

Il portfolio clienti di Creative Harbour include nomi di rilievo come Velasca, JetHR, Reply e Dove.it, aziende che hanno sperimentato l'approccio innovativo della startup per rinforzare i propri team attraverso esperienze condivise al di fuori dell'ufficio tradizionale. "Siamo felici di entrare a far parte di Cosmico", commenta Simone Lattanzi, CEO di Creative Harbour. "Condividiamo la stessa visione: creare community non è una semplice modalità operativa, ma un vantaggio competitivo".

Il mercato del lavoro flessibile in Italia: opportunità e sfide

L'operazione si inserisce in un contesto di profonda trasformazione del mercato del lavoro italiano. Secondo le ultime rilevazioni, il lavoro freelance e quello ibrido stanno crescendo a ritmi sostenuti, accelerati dall'evoluzione tecnologica e dai cambiamenti generazionali nelle aspettative professionali. Le aziende stanno progressivamente abbandonando i modelli organizzativi tradizionali per abbracciare strutture più flessibili e distribuite.

Cosmico intercetta questa tendenza posizionandosi come facilitatore di una trasformazione che va dalle "strutture gerarchiche a reti distribuite di team autonomi, uniti da uno scopo condiviso". L'integrazione delle competenze di Creative Harbour permette di estendere questo approccio anche all'interno delle organizzazioni tradizionali, offrendo ai dipendenti esperienze di team building e formazione innovative.

La piattaforma oggi vanta una community di oltre 27.000 professionisti specializzati in Design, Coding, Marketing & Comunicazione, Data & AI e Cybersecurity, settori ad alta domanda nel mercato italiano. Tra i clienti figurano big player come NTT Data, Accenture, Inter, Sisal, EssilorLuxottica, Huawei e Publicis Sapient.

L'ecosistema integrato: dalla consulenza alle esperienze

L'acquisizione di Creative Harbour rappresenta l'ultimo tassello di una strategia di integrazione verticale che punta a coprire l'intero ciclo di vita professionale del talento digitale. Bioss porta expertise tecnologica e competenze di digital transformation, Flatmates offre servizi di content creation e marketing, mentre Creative Harbour aggiunge la dimensione esperienziale e di community building.

Questa diversificazione permette a Cosmico di proporre alle aziende clienti un'offerta completa che va dal recruiting di talenti specializzati alla creazione di esperienze formative e di team building. Per i professionisti della community, significa accesso a opportunità di crescita professionale, networking e sviluppo personale attraverso esperienze immersive in location suggestive.

Il modello di business integrato rappresenta anche una risposta alle sfide del mercato freelance italiano, tradizionalmente frammentato e caratterizzato da alta volatilità. Creando un ecosistema strutturato, Cosmico può offrire maggiore stabilità ai professionisti e servizi più completi alle aziende.

Operazione supportata da advisor strategici

L'acquisizione è stata strutturata con il supporto di advisor di primo piano: Growth Capital ha assistito Cosmico come consulente finanziario, mentre Bird & Bird ha fornito assistenza legale. Creative Harbour è stata supportata dallo studio legale Starclex e dallo studio fiscale Nexum Padova.

La scelta di advisor specializzati nel settore tech e startup conferma l'approccio professionale e strutturato che caratterizza la crescita di Cosmico, in linea con le best practice delle scale-up europee di successo.

Prospettive di crescita e consolidamento del settore

L'operazione si inserisce in un trend più ampio di consolidamento del mercato italiano delle piattaforme per il lavoro flessibile. Dopo anni di crescita frammentata, il settore sta vedendo l'emergere di player in grado di offrire servizi integrati e di costruire economie di scala significative.

Per Cosmico, l'obiettivo dichiarato è consolidare la leadership nel segmento del talent matching digitale, estendendo progressivamente l'offerta verso servizi ad alto valore aggiunto. L'integrazione di Creative Harbour apre nuove opportunità nel mercato corporate, dove la domanda di soluzioni per il team building e la formazione esperienziale è in forte crescita.

Il target di 20 milioni di euro di fatturato nel 2025 appare ambizioso ma raggiungibile, considerando la base clienti consolidata, la diversificazione dell'offerta e le sinergie attese dalle acquisizioni. La sfida sarà mantenere la qualità del servizio e l'identità di community che hanno caratterizzato il successo iniziale, gestendo al contempo la complessità di un gruppo in rapida espansione.

La trasformazione di Cosmico da piattaforma di matching a ecosistema integrato per il futuro del lavoro rappresenta un caso di studio interessante per comprendere l'evoluzione del mercato italiano delle competenze digitali e le strategie vincenti nel settore delle HR-tech.