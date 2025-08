Crédit Agricole in Italia, utili a 816 milioni

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia chiude il primo semestre 2025 con un risultato netto aggregato pari a 816 milioni di euro. Guidate da Hugues Brasseur, amministratore delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer, le diverse linee di business hanno fatto registrare un totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 101 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 340 miliardi di euro. Numeri che si confermano in crescita per un Gruppo che nel nostro Paese, suo secondo mercato domestico, è presente con circa 16.100 collaboratori e oltre 6 milioni di clienti.

Oltre a Crédit Agricole Italia fanno parte del Gruppo anche Corporate e Investment Banking (CACIB), e le società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (CA Leasing Italia, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria).

Anche Crédit Agricole Italia ha presentato i risultati semestrali. L’utile netto civilistico consolidato è aumentato del +5,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo quota 468 milioni di euro. Significativo il dinamismo commerciale con l’acquisizione di oltre 107mila nuovi clienti (+9%), grazie all’apporto del canale digitale (41%). Il Gruppo è al primo posto tra le banche universali in Italia per IRC (Indice di Raccomandazione Cliente). I dati sottolineano come la banca continui a sostenere le esigenze finanziarie di famiglie e imprese. Le erogazioni di mutui residenziali si attestano a 1,8 miliardi di euro, in decisa progressione nel trimestre (+28%), mentre i finanziamenti verso clientela sono in crescita del +2,9% , confermando il miglior andamento rispetto al sistema bancario (+0,9% ) e una quota di mercato in costante progressione al 7,6%.

Prosegue e si rafforza il supporto alle imprese del territorio con nuove erogazioni pari ad oltre 2,3 miliardi, in crescita di circa il +17%. Circa 800 milioni di euro - pari al 34% delle erogazioni complessive alle aziende - sono stati destinati ad operazioni a supporto della transizione energetica. I nuovi finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese segnano un +13% . Da rilevare inoltre come nel secondo trimestre le erogazioni di finanziamenti in Agribusiness hanno registrato un incremento del +5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Forte l’incremento dei collocamenti di prodotti Wealth Management, che superano gli 8 miliardi (+13%), ed è significativa l’evoluzione dei premi delle polizze ramo danni (+9%). Il risparmio gestito raggiunge i 55 miliardi di euro di masse, in incremento del +7,1% (+1,9% rispetto al dicembre scorso), beneficiando della brillante performance dei collocamenti su tutti i comparti. A seguito dell’intervento sul rating sovrano italiano, Moody’s Ratings ha migliorato da stabile a positivo l’outlook sul rating di lungo termine dei depositi di Crédit Agricole Italia, portando la Baseline Credit Assessment a Baa3 (da Ba1), grazie al solido merito creditizio della banca e all’evoluzione del contesto operativo italiano. Confermato a Baa1 l’Adjusted BCA, al livello più elevato del sistema bancario italiano.

L’impegno nel campo dell’innovazione si sostanzia nel network dei “Le Village by CA” che oggi conta 5 Village attivi a livello italiano (Milano, Parma, Padova, Sondrio, Catania) in grado di accelerare oltre 190 startup e affiancare 86 aziende partner nel loro percorso d’innovazione. Importanti anche le iniziative messe in campo per i colleghi e le nuove generazioni. Il Gruppo Crédit Agricole ha ottenuto un utile netto di pertinenza del gruppo di 4.803 miliardi nel primo semestre del 2025, con ricavi pari a 19,856 miliardi di euro.