Acea chiude il primo trimestre 2025 con utile netto in crescita del 19% a 98 milioni di euro, ebitda in avanzamento dell'8% a 384 milioni e investimenti a 262 milioni con un +6% rispetto allo stesso periodo del 2024 focalizzati sui business regolati (che rappresentano circa il 92% del totale). Lo rende noto la società dopo il via libera ai conti da parte del cda.