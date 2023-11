Cosa sono gli Ucits, i fondi di investimento dell’Ue. E soprattuto: convengono?

Roma, 20 novembre 2023 – Lo sviluppo tecnologico, sociale e del mercato finanziario ha permesso la nascita di nuovi ed evoluti veicoli di investimento che consentono a chi ha delle somme da investire di poter diversificare molto le proprie attività. Nella categoria citata rientrano sicuramente i fondi Ucits, Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, anche detti Oivcm, cioè Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari. Si tratta di fondi di investimento regolamentati dall’Unione Europea che hanno raggiunto una discreta popolarità nel corso degli ultimi anni e che offrono agli investitori la possibilità di diversificare il proprio portafoglio sfruttando dei vantaggi concreti.

Fondi Ucits, cosa sono

I fondi Ucits sono, come detto, dei veicoli di investimento che permettono agli investitori di investire in portafogli molto diversificati di titoli. All’interno, infatti, troviamo azioni, obbligazioni e tanti altri strumenti finanziari. A rendere vantaggiosi questi fondi è il fatto che gli stessi sono regolamentati dall’Unione Europea, con la direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo, offrendo quindi un alto livello di protezione delle somme impegnate. La regolamentazione europea garantisce anche a questi veicoli di essere:

trasparenti

liquidi

altamente negoziabili

aperti, con gli investitori che possono comprare e vendere titoli del fondo in qualsiasi momento.

Questi elementi rendono i fondi Ucits molto attrattivi, sia per gli investitori retail che per quelli istituzionali. A spingere verso questo veicolo possono esserci inoltre le banche, i broker e altri intermediari finanziari autorizzati a svolgere questo tipo di attività.

Il meccanismo dei fondi Ucits

La normativa europea dei fondi Ucits stabilisce una serie di regole d’ingaggio per gli investitori i quali, inoltre, devono sottostare ad una serie di obblighi, ovvero:

rispettare le stesse norme in tutti i Paesi dell’Unione Europea

investire solo negli strumenti e negli asset stabiliti dalla legge

rispettare i limiti agli investimenti previsti dalla normativa

Si diceva in precedenza del grande vantaggio per gli investitori offerto da questo veicolo di investimento che, tuttavia, non è del tutto esente da rischi. Come tutti i fondi di investimento può portare infatti a dei guadagni così come a delle perdite, non avendo di fatto nessuna corsia preferenziale nei confronti della mancata esposizione al rischio. Andranno dunque studiati a fondo tutti gli investimenti, valutando le fluttuazioni delle valute e come queste potranno impattare sui rendimenti.

L'importanza di questi fondi per l’Europa

I fondi Ucits sono regolamentati dall’Unione europea che, con la direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo, contenente le linee guida per gli investimenti collettivi in valori mobiliari, ha cercato di sviluppare un veicolo di investimento che garantisce trasparenza, apertura e libera circolazione dei capitali in Europa. Entrando più nello specifico, la direttiva ha il principale obiettivo di agevolare la vendita dei fondi di investimento nei Paesi membri dell’Unione, fungendo da volano per gli investimenti di natura collettiva grazie al fatto che un investitore può operare in tutti i Paesi semplicemente con l’autorizzazione di uno Stato membro. Un sistema snello e veloce che permette con facilità di far circolare i fondi Ucits all’interno del territorio europeo.

In merito al funzionamento, le direttive chiariscono quali sono le asset class nelle quali un fondo può investire, così come le modalità con cui quegli stessi investimenti sono legati alle asset class. Si tratta, dunque, di una grande opportunità per gli investitori europei, con una disciplina che è sempre in continuo aggiornamento, con precisazioni e emendamenti, che adattano i fondi UCITS ai nuovi scenari economici che, nel corso del tempo, possono configurarsi.