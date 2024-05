Alleanza "green" per i trasporti

La decarbonizzazione dei trasporti rappresenta una sfida difficile in Europa. Intesa Sanpaolo e Fincantieri sono in campo per sostenere e accelerare la transizione energetica del trasporto aereo e marittimo. Il punto sulle novità in ambito regolamentare, le tecnologie per i carburanti green e le soluzioni finanziarie disponibili, è stato fatto nel corso di un evento organizzato da Fincantieri e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Rlcf Alliance, l’alleanza nata nel 2022.