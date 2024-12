Attenzione alle truffe di Capodanno: come evitarle

Roma, 31 dicembre 2024 – Capodanno è la festa che chiude l’anno, il momento ideale per concedersi un momento di stacco dalla realtà, magari con un bel viaggio o con una festa organizzata con amici o parenti. Molte le possibilità a disposizione di chi intende fare qualcosa per l’ultima sera dell’anno, anche se andranno evitate le truffe che possono generarsi ogni qualvolta ci sono molte persone interessate a svolgere un certo tipo di attività. Si pensi, ad esempio, ai viaggi, e alle possibili truffe che possono essere compiute ai danni di coloro che affittano una casa vacanza per trascorrere l’ultima notte dell’anno. I consumatori possono comunque adottare una serie di precauzioni che gli permetteranno di evitare di rimanere vittime di raggiri.

Come evitare le truffe di Capodanno

Ad avvertire i cittadini in merito ai pericoli delle truffe di Capodanno è stata l’Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore che, basandosi sui dati degli scorsi anni, ha fornito una serie di indicazioni molto utili.

Il primo importante monito è quello di non cadere in offerte estremamente vantaggiose che compaiono online. Immobili di lusso, chalet di montagna e casali con piscina interna riscaldata difficilmente potranno avere dei prezzi popolari, motivo per cui è bene non rimanere vittime di questo abbaglio.

“Stando alle segnalazioni pervenute nel corso degli anni alla nostra Associazione - ha detto Emilio Graziuso, Presidente dell‘Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore - la casistica è ampia e variegata. Si va, infatti, dal consumatore che dopo aver aderito all’annuncio e avendo pagato l’importo richiesto si è trovato in un luogo nel quale non vi era alcun immobile o ancora il caso nel quale lo chalet esisteva ma era occupato dal legittimo proprietario che non era la persona che aveva pubblicizzato l’annuncio e incassato i soldi dello sfortunato consumatore. Ancora vi sono stati casi in cui persone che neanche si conoscevano tra loro, provenienti da parti d’Italia differenti si sono trovati dinnanzi a un immobile e attendere la persona che avrebbe dovuto consegnare loro le chiavi dell’appartamento che, però, non è mai arrivata, nonostante il pagamento da parte di ciascun turista dell’acconto come richiesto online”.

Il vademecum anti truffa

Per evitare le truffe di Capodanno, la suddetta associazione ha stilato un vero e proprio vademecum di buone pratiche da poter seguire. Queste possono essere sintetizzate in questi punti:

- utilizzare per le case in affitto soltanto piattaforme ufficiali oppure rivolgersi ad agenzie di viaggio o immobiliari accreditate;

- controllare eventuali recensioni sulla casa in affitto presenti online e non limitarsi alle sole informazioni dell’’inserzionista;

- verificare, banalmente con Google Maps, la reale esistenza dell’immobile che si intende affittare per Capodanno e se vi è una corrispondenza con le foto dell’annuncio;

- utilizzare Google Lens per cercare le foto dell’annuncio in modo da scoprire, in pochi semplici click, se su altri siti ci sono le stesse foto per immobili differenti;

- diffidare di offerte riportanti prezzi particolarmente bassi rispetto al reale stato del mercato;

- non dare credito agli inserzionisti che, dopo il primo contatto, cominciano a mettere fretta e pressione per concludere rapidamente l’affare e farsi accreditare la caparra;

- diffidare da chi chiede pagamenti su conti esteri o esternamente rispetto alla piattaforma.