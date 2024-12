Frasi di auguri di buon anno 2025 (divertenti e originali) da inviare con immagini pirotecniche

Roma, 31 dicembre 2024 – Il 31 dicembre si avvicina, siamo alla vigilia di Capodanno 2025. La notte di San Silvestro, per tradizione, è associata al festeggiamento per la fine dell’anno e per l’inizio di quello nuovo. C’è chi passa quelle ore con gli amici, chi in famiglia e chi ancora, invece, preferisce iniziare il mese di gennaio in un locale o in piazza. Ma, insieme a Natale, è una data che viene associata agli auguri di buon anno, per amici, familiari o colleghi di lavoro. Ecco qualche consiglio per le diverse occasioni.

Buon anno 2025, le frasi e le immagini di auguri

Frasi d’auguri per San Silvestro da mandare via cellulare

Non sempre possiamo fare gli auguri di Buon Anno a una persona che abbiamo davanti e, proprio per questo motivo, lo facciamo via cellulare o su Whatsapp. Vi consigliamo “Un piccolo pensiero unito al sincero augurio che l’anno nuovo realizzi ogni vostro desiderio. Felice anno senza nessun malanno!” che unisce anche, con una rima simpatica, l’auguro di dodici mesi di salute. Anche “Auguri dal profondo del cuore che il nuovo anno possa essere portatore di serenità e di tanta fortuna! Buon anno!” è un modo efficace che fonde, insieme al lato sereno della vita, anche quel pizzico di destino fortuito che può aiutare. E sono messaggi che possono essere inviati ad amici e anche a colleghi, perché riescono a mantenere un tono amichevole ma senza ‘strabordare’.

Se sappiamo di qualcuno che ha passato un anno non facile o sta vivendo un periodo difficile, sarà sicuramente apprezzato questo genere di auguri: “Lasciamo alle spalle la tristezza, i rimpianti e i momenti tristi! Che il nuovo anno doni solo felicità, gioia e speranza. Buon Anno nuovo!”.

Better Nails, il trend virale per la manicure a Capodanno

O ancora “Come gli uccelli lasciano alle spalle ciò che non hanno bisogno di portare… anche tu dimentica il dolore, la tristezza, la paura, i rancori e i rimpianti. La vita è bella ed è appena giunto il nuovo anno per ricominciare. Buon 2025!”. Perché, a volte, riuscire a essere in grado di fare pulizia e di abbandonare nel passato qualcosa (o qualcuno) è salvifico e porta serenità.

Qualche messaggio ironico e simpatico per iniziare l’anno col sorriso

A seguire, invece, ecco alcune frasi che vogliono essere volutamente simpatiche.

“Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Anno Nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato” può essere un modo diverso per fare gli auguri di Buon Anno.

Per chi non ama particolarmente Capodanno, può divertire questo pensiero: “Voi che vi lamentate del Capodanno pensate a quelli che abitano in prossimità della linea nel Pacifico e che se fanno pochi km se ne sparano due”.

Se abbiamo particolare confidenza con una persona che siamo abituati a sentire spesso, possiamo scherzare: “Caro amico mio, nella notte della vigilia di Capodanno ti chiedo scusa se quest’anno ti ho infastidito, importunato, irritato, annoiato, disturbato ed esasperato, ma ti prometto che nel 2025… farò le stesse identiche cose”.

Infine, per chi, insieme alla salute e alla fortuna, spera anche di ampliare il proprio conto in banca (e non saranno pochi…) sicuramente funzionerà: “Tanti auguri di buon anno, che il tuo 2025 possa trascorrere lieto, sereno e senza alcun affanno, e ricco di tanti euro a palate che arriveranno…”