Trimestre in ribasso per Apple e Alphabet. In crescita Amazon

Amazon (Ansa)

Roma, 3 febbraio 2023 - La campanella di chiusura di giovedì 2 febbraio è suonata, e Alphabet, Apple e Amazon, puntuali all’appuntamento, hanno pubblicato i conti del trimestre appena concluso. Nonostante i loro bilanci continuino ad essere solidi e il loro posizionamento competitivo e difendibile, le tre Big Tech hanno subito alcuni piccoli contraccolpi. Sotto le aspettative il bilancio di Apple e di Alphabet, mentre è in continua crescita il colosso Amazon. Apple: al di sotto delle stime Il colosso che ne esce più ammaccato è Apple, che ha pubblicato un risultato ben al di sotto delle aspettative. L’azienda chiude il primo trimestre dell'esercizio fiscale con ricavi in calo a 117,15 miliardi di dollari, con un calo del 5,4%, rispetto all’anno precedente per il periodo di ottobre-dicembre. Un dato al di sotto delle previsioni degli analisti che scommettevano su 121,14 miliardi. In calo l’utile che arriva a 29,99 miliardi, o 1,88 dollari per azione. In discesa anche i titoli, che arrivano a perdere a Wall Street il 4,36%. I ricavi della Mela hanno certamente risentito del calo produttivo di IPhone 14 in Cina, causato dal diffondersi dei contagi di Covid. Già ad ottobre 2022 la produzione di iPhone era...