Trenitalia: 100 collegamenti giornalieri Milano-Roma e nuove destinazioni turistiche

Cento collegamenti giornalieri in alta velocità tra Milano e Roma, connessioni sull’asse Nord-Sud, rilancio dei viaggi notturni dentro e fuori dai confini nazionali, capillarità delle destinazioni, treni ad hoc per le località natalizie e turistiche. Sono alcuni degli elementi su cui Trenitalia punta per la stagione invernale, forte di un 2024 in cui su Frecce, Intercity e Regionale sono stati trasportati mezzo miliardo di passeggeri.

Partendo dalle Frecce, fiore all’occhiello dei treni veloci, Trenitalia – società guidata da Luigi Corradi – conta oltre 270 collegamenti, più di 130 destinazioni raggiunte e circa 130mila posti offerti al giorno. Per il Frecciarossa si arriva quest’inverno alla frequenza record di 100 collegamenti giornalieri tra Milano e Roma, di cui 9 con tempi di percorrenza inferiori alle 3 ore, e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli. Viene poi introdotto il collegamento diretto per Gorizia da Napoli e Roma, mentre sono 16 le Frecce giornaliere tra Roma e la Calabria, comprese due corse notturne. Altrettanti i collegamenti tra Roma e la Puglia, 16 al giorno, a cui si aggiungono i notturni tra Milano e Lecce nelle giornate a maggiore mobilità.

Per raggiungere la montagna dal venerdì alla domenica fino a fine marzo è possibile viaggiare con Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia da Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino. Due nuovi collegamenti Frecciarossa, sabato e domenica fino ad inizio gennaio, anche per Trento, Ora, Rovereto e Bolzano da Milano, Brescia e Verona per raggiungere i mercatini di Natale e le località turistiche. Ad andare a sciare contribuiscono anche l’Intercity tutti i giorni da Bari-Lecce verso Bolzano e gli Intercity Notte con il Trentino-Alto Adige, nella tratta Roma-Bolzano. Con Regionale, inoltre, sarà possibile raggiungere eventi natalizi e mercatini di Natale in tutta Italia, dal Christkindlmarkt di Bolzano, al Mercato di Natale di Asti, all’evento "Natale ad Assisi" fino ai Mercatini di Natale di Pietrarsa.

Intanto nel pomeriggio di ieri il sistema di prenotazione e vendita di Trenitalia ha avuto un black-out "a causa di un disservizio tecnico" che si è risolto in serata. In una nota, l’azienda informa di aver "potenziato le informazioni ai passeggeri in stazione e a bordo treno e autorizzato la vendita dei biglietti a bordo treno senza sovrapprezzo".

Alberto Levi