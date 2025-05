Fincantieri e il Progetto Minerva: reattori nucleari di quarta generazione per navi

Se per produrre energia nucleare a terra occorrono reattori potenti, "a mare servono reattori di 30 megawatt di quarta generazione, che garantiscano sicurezza chimica e consentano di ormeggiare in un porto in sicurezza. Immaginate una nave che per 15 anni non fa carburante..." Lo ha detto l'a.d. e d.g. di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, tornando sul Progetto Minerva, per realizzare piccoli reattori che alimentino le navi. Folgiero ha detto che ci sono contatti con una società che lavora in quest'ambito e con "Ansaldo e altre del nostro blocco geopolitico per disegnare la curva di sviluppo di un reattore nucleare piccolo a bordo".