Deda Academy 2025: la scuola d’impresa che forma i professionisti della trasformazione digitale

Con il lancio della nuova Financial Services Edition, la Deda Academy inaugura il calendario 2025 della sua scuola d’impresa, confermandosi come uno dei progetti più strategici in Italia per attrarre, formare e inserire giovani professionisti nei settori chiave della trasformazione digitale. L’iniziativa, completamente gratuita, è rivolta a neodiplomati e neolaureati con formazione tecnica o informatica e una forte motivazione a investire sul proprio futuro.

Percorsi su misura per i settori più dinamici

Il programma, che partirà il 17 giugno nella sede di Trento e durerà sei mesi, offre tre percorsi distinti e complementari, pensati per rispondere alle esigenze del mercato:

System Engineer: gestione e protezione delle infrastrutture IT, supporto tecnico e ottimizzazione dei sistemi informativi. Software Developer: sviluppo di codice e soluzioni applicative per i processi finanziari. Software Tester: garanzia di qualità e affidabilità del software tramite metodologie di test e verifica.

Oltre alle competenze tecniche, gli studenti seguiranno moduli trasversali dedicati a Project Management, Business Analysis, Valore d’impresa e gestione delle persone, per una preparazione completa e multidisciplinare1.

Formazione pratica e training on the job

Ogni partecipante sarà seguito da un tutor dedicato e affiancato dalle competenze delle Deda People più esperte. Il percorso prevede un forte orientamento alla pratica, con training on the job e la possibilità di sperimentare direttamente lo sviluppo di soluzioni software e servizi made in Deda.

Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di partecipazione e, per i più talentuosi, la concreta opportunità di essere assunti in Deda Bit, società del Gruppo Deda che da oltre 25 anni accompagna banche, assicurazioni e grandi aziende nel loro percorso di innovazione.

Nuove edizioni per Fashion e Public Services

Dopo la Financial Services Edition, in autunno la Deda Academy lancerà due nuove edizioni:

Fashion Edition : dedicata al mondo della moda e del lusso, con focus sulle tecnologie digitali che stanno rivoluzionando il settore e sulla necessità di integrare esperienze online e offline per una customer experience coerente e personalizzata5.

: dedicata al mondo della moda e del lusso, con focus sulle tecnologie digitali che stanno rivoluzionando il settore e sulla necessità di integrare esperienze online e offline per una customer experience coerente e personalizzata5. Public Services Edition: rivolta alla formazione di profili digitali per la Pubblica Amministrazione, con percorsi professionalizzanti costruiti sulle reali necessità del settore pubblico25.

Entrambe le Academy manterranno la formula della scuola d’impresa, alternando formazione in aula, laboratori pratici e possibilità di inserimento aziendale15.

Inclusività, etica e benessere: i valori di Dedagroup

La Deda Academy si distingue anche per l’attenzione all’inclusività e alla responsabilità sociale. Dedagroup ha ottenuto la certificazione etica SA8000, che attesta l’impegno per i diritti dei lavoratori e il loro benessere, e promuove attivamente la parità di genere e la valorizzazione delle differenze.

Un esempio concreto è la Public Services Edition – Women in Code, un programma dedicato a diplomate e laureate STEM per formare la prossima generazione di sviluppatrici software e ridurre il divario di genere nel settore IT. Le migliori partecipanti potranno entrare in Deda Next, l’azienda del Gruppo specializzata nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

Un impatto reale: numeri e risultati

Dal 2017 a oggi, la Deda Academy ha realizzato 24 edizioni coinvolgendo 295 partecipanti, con un tasso di assunzione post-training superiore all’80%. L’offerta formativa si è evoluta per rispondere alle nuove esigenze del mercato, spaziando dall’AI & Data al Banking & Finance, dal Cloud & Cybersecurity al Digital Business, fino a Public Services e Fashion & Luxury.

La Deda Academy rappresenta un modello virtuoso di formazione e inserimento nel mondo tech, capace di coniugare innovazione, attenzione alle persone e impatto sociale. Un’opportunità concreta per i giovani che vogliono essere protagonisti della trasformazione digitale e per le aziende che cercano talenti pronti ad affrontare le sfide del futuro.

“Con ogni edizione, investiamo nella crescita di giovani talenti e nella loro preparazione ad affrontare le sfide dell’innovazione nei diversi settori in cui operiamo. La Financial Services Edition, così come le prossime dedicate al mondo Fashion e alla Pubblica Amministrazione, ci permette di accompagnare il cambiamento generazionale e tecnologico con percorsi concreti, personalizzati e ad alto impatto” ha dichiarato Valentina Gilli, Chief Human Capital Officer di Dedagroup