MrBeast, lo youtuber milionario che vuole comprare TikTok in contanti

Roma, 22 gennaio 2025 – Il 13 gennaio MrBeast, lo youtuber più seguito – e che guadagna di più al mondo – ha scritto sul suo profilo X: “Okay, va bene, comprerò TikTok così non verrà bannato”. E anche se il tono sembrava scherzoso, Jimmy Donaldson (nome anagrafico del creator) sembra voler mantenere la sua promessa: il 26enne ha ufficialmente aderito a un’offerta per comprare il social network insieme ad altri investitori.

Il giovane si è unito all'imprenditore tech Jesse Tinsley, fondatore della società di risorse umane online employer.com, per presentare un'offerta interamente in contanti per l'unità americana dell'app di video. L’intento è stato annunciato quando Donald Trump ha dichiarato di essere aperto all'acquisto di TikTok Usa da parte dei miliardari americani Elon Musk, la persona più ricca al mondo, e Larry Ellison, il multimiliardario fondatore di Oracle.

“Sono appena uscito da una riunione con un gruppo di miliardari. TikTok è un affare”, ha detto Mr. Beast in un video pubblicato sul suo profilo. “Questo è il mio avvocato, abbiamo un'offerta pronta per voi, vogliamo comprare la piattaforma”, ha aggiunto. Al momento non è stata rivelata l’entità della somma in contanti, ma martedì il presidente Trump ha attribuito all’app un valore di un miliardo di dollari. Secondo Forbes, MrBeast, che conta 346 milioni di iscritti su YouTube, lo scorso anno è stato il creatore digitale di maggior successo al mondo, con un guadagno di 85 milioni di dollari.

Il gruppo di investimento di cui fa parte il creator è composto da “investitori istituzionali e individui con un elevato patrimonio netto”, che non vogliono vedere l'app scomparire, si legge nel comunicato stampa rilasciato dal gruppo. La proposta non interromperebbe le operazioni di TikTok e garantirebbe la continuità ai suoi 170 milioni di utenti americani, si afferma nella nota. “La nostra offerta rappresenta una soluzione vantaggiosa per tutti che preserva questa piattaforma vitale, rispondendo al contempo a legittime preoccupazioni di sicurezza nazionale”, ha dichiarato Jesse Tinsley in un comunicato.

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti rimane incerto: l’app era stata brevemente sospesa domenica, dopo che le è stato imposto di vendere la propria unità statunitense entro il 19 gennaio per non incappare in un divieto totale. Tuttavia, il servizio è stato ripristinato dopo le rassicurazioni di Trump, che lunedì ha emesso un ordine esecutivo che sospende l’applicazione della legge, che riguardava anche gli store di Apple, Google e Oracle, ai quali era proibito distribuire l’applicazione per 75 giorni. Entro questo periodo, ByteDance – la società ‘madre’ di TikTok –dovrebbe trovare un acquirente americano.

Alcuni legislatori hanno già messo in dubbio la legalità della sospensione della legge, affermando che le aziende interessate dalla normativa devono rispettarla e che chi la viola rischia una “rovinosa bancarotta”. Reuters ha riferito che Apple e Google non hanno ancora ripristinato l'applicazione sui loro app store.