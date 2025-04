Engineering cambia guida: Aldo Bisio nuovo CEO dopo la crescita record con Maximo Ibarra

Il gruppo Engineering, leader nella digitalizzazione per aziende e Pubblica Amministrazione, annuncia un importante cambio al vertice: Maximo Ibarra lascia la carica di CEO dopo quattro anni di intensa trasformazione e crescita, passando il testimone ad Aldo Bisio, manager di grande esperienza, laureato in ingegneria meccanica, già Amministratore Delegato di Vodafone Italia e di Group Chief Commercial Officer. In precedenza, è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ariston e Direttore Generale di RCS Quotidiani. La transizione, effettiva dal 28 aprile 2025, segna l’inizio di una nuova fase per il colosso italiano dell’IT, che oggi conta circa 14.000 dipendenti, presenza in 21 Paesi e un fatturato di 1,8 miliardi di euro.

Una crescita costante sotto la guida di Ibarra

Maximo Ibarra, arrivato in Engineering nel 2021, ha guidato il gruppo attraverso una profonda trasformazione, puntando su innovazione, espansione internazionale e rafforzamento della governance. Sotto la sua leadership, Engineering ha visto una crescita significativa di ricavi e redditività, un incremento organico dell’Ebitda e il consolidamento nei segmenti IT a più alta crescita. Il gruppo ha portato avanti importanti operazioni di M&A, investito nello sviluppo di nuove competenze e prodotti, rinnovato il management e rafforzato la propria posizione grazie anche a un recente rifinanziamento tramite un bond molto apprezzato dal mercato.

Il presidente Gaetano Miccichè ha voluto esprimere, a nome degli azionisti Bain Capital e Renaissance Partners, la più sincera gratitudine a Ibarra per il contributo straordinario offerto alla crescita di Engineering, sottolineando come la sua visione strategica abbia lasciato un’impronta profonda e duratura.

Il profilo di Aldo Bisio: esperienza e visione per la nuova fase

Il nuovo CEO, Aldo Bisio, porta in Engineering una solida esperienza manageriale maturata in aziende di primo piano. Bisio è stato scelto per guidare Engineering in una nuova fase di sviluppo e innovazione. Tra le sue priorità: rafforzare ulteriormente la leadership del gruppo nei mercati tecnologici ad alta crescita, accelerare l’innovazione digitale e consolidare il percorso di sostenibilità già avviato negli ultimi anni.

Continuità e futuro: una transizione guidata

Maximo Ibarra rimarrà a disposizione del gruppo fino al 1° settembre 2025 per assicurare un passaggio di consegne efficace e completo, e continuerà a sostenere Engineering anche come investitore, confermando la fiducia nella solidità e nelle ambizioni future della società.

Engineering, con oltre 80 sedi nel mondo e una presenza consolidata in tutti i segmenti di mercato, si conferma un attore chiave nella creazione di ecosistemi digitali e nello sviluppo di soluzioni innovative per la trasformazione del business. Grazie a una forte attenzione all’innovazione e alla valorizzazione del capitale umano, il gruppo è pronto ad affrontare le nuove sfide del mercato globale sotto la guida di Aldo Bisio