Caos Superbonus, come sarà l'edilizia dei prossimi anni

Giovanni Pelazzi, presidente di Argenta SOA

"Utilizzo degli F24 che transitano per le banche per sbloccare i crediti incagliati, come chiedono Ance e gli istituti bancari, e invitare le grandi partecipate ad acquistare i crediti”. Questi i provvedimenti che, secondo Giovanni Pelazzi, il presidente di Argenta Soa, società organismo di attestazione che certifica le aziende per la partecipazione alle gare pubbliche, deve prendere il governo senza ulteriori rinvii. "La priorità assoluta – aggiunge – deve essere quella di salvare famiglie e imprese. Il rischio è che la ragioneria generale dello Stato ed Eurostat vedano solo numeri e proiezioni di spesa legate al debito, ma non colgano le esternalità negative di queste scelte". Lo stop a sconti in fattura e cessioni del credito previsti dal decreto di giovedì, ma anche il divieto per gli enti locali di acquistare i crediti, hanno già avuto il loro impatto su tutta la filiera edile, con il rischio nei prossimi mesi di trovarsi, secondo i numeri forniti dalle associazioni di categoria,ad affrontare "migliaia di licenziamenti e la necessità di centinaia di migliaia di giornate di cassa integrazione". Una vera bomba sociale. Il triennio 2020-2022, secondo il rapporto congiunturale e previsionale del Cresme, è stato eccezionale per il mercato delle costruzioni, con oltre...