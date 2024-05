Risorse per ex-Ilva entrano nel decreto Agricoltura

Confluisce nel decreto sull'Agricoltura atteso oggi in consiglio dei ministri il nuovo finanziamento da 150 milioni previsto per l'ex Ilva. Nella nuova bozza del dl compare infatti un articolo ad hoc con "misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva". La norma, che nella bozza è ancora in fase di riformulazione da parte del Mef, destina le risorse proprio "al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti".