Stipendi, meno tasse e più accordi. Le quattro mosse per risollevare i redditi

Roma, 12 gennaio 2023 - Nel governo, ma anche nei sindacati e nelle associazioni di impresa, si fa sempre più pressante l’esigenza di mettere mano alla bomba dei salari prima che esploda. Ne ha parlato a più riprese la stessa Giorgia Meloni con i ministri dell’Economia e del Lavoro e con gli interlocutori più o meno vicini delle parti sociali. E non è da escludere che a stretto giro la premier avvii un vero tavolo di trattativa per arrivare a un accordo triangolare, sul modello Amato-Ciampi del ’93 (che qualcuno già chiama ‘Protocollo Meloni’), che metta in fila una serie di misure e di interventi dei quali ciascuno dei protagonisti della partita dovrà farsi carico. Vediamo, dunque, quali potrebbero essere le ipotesi in campo e le leve utilizzabili per far aumentare le retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Stipendi in Italia e in Europa a confronto: quanto guadagnano insegnanti, medici e operai Protesta di lavoratori (Foto Torres) Allarme stipendi, salari in crescita nell'area euro. Ma l'Italia è al palo Recuperare nei contratti il salario perduto Il primo e più immediato terreno di azione è quello che riguarda la spinta al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti. Sono circa 6,8 milioni su 12,8...