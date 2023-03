Colf e badanti, crescono i salari. Maxi stangata per le famiglie: "Aumenta solo il nero"

La discussione coinvolge solo le badanti inquadrate con un contratto da lavoro dipendente

Roma, 11 gennaio 2023 - Dopo le bollette e il carrello della spesa, tocca al caro-colf. Per le famiglie si profila l’ennesima stangata. Per i lavoratori domestici, invece, si tratta solo dell’adeguamento delle retribuzioni all’inflazione. Tradotto, significa un aumento medio mensile che può variare dai 109 a 145 euro. Fino ad un picco di 3mila euro su base annua. Stipendi in Italia e in Europa a confronto: quanto guadagnano insegnanti, medici e operai Sommario Perché aumentano gli stipendi La stangata delle retribuzioni Fra irregolarità e voucher Per chi scatta l'aumento Aumenti dilazionati e bonus Perché aumentano gli stipendi Lunedì prossimo è già in programma il tavolo di confronto fra tutte le parti che hanno firmato il Contratto nazionale di lavoro domestico. L’ultima chiamata per evitare gli aumenti. Infatti, in assenza di un accordo, da martedì 18 scatta l’adeguamento automatico delle retribuzioni e del valore del vitto e alloggio rispettivamente all’80% e al 100% del tasso di inflazione del 2022. Rispetto ai minimi del 2022, gli stipendi salirebbero del 9,2%, mentre i valori di vitto ed alloggio aumenterebbero dell’11,5%. La strada per arrivare ad un’intesa resta in salita. I sindacati difendono i diritti dei lavoratori...