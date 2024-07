Spotify pubblica i risultati del secondo trimestre 2024: continuano a crescere gli abbonati Premium

Spotify, il colosso dello streaming musicale, ha riportato risultati finanziari eccezionali per il secondo trimestre del 2024, segnando un punto di svolta significativo verso una redditività sostenibile. L'azienda svedese ha dimostrato una notevole resilienza in un mercato competitivo, superando le aspettative degli analisti in termini di crescita degli abbonati e redditività.

Crescita degli utenti e degli abbonati

Nel trimestre conclusosi a giugno 2024, Spotify ha registrato un aumento del 14% su base annua degli utenti attivi mensili (MAU), raggiungendo la cifra di 626 milioni. Nonostante questo risultato sia leggermente inferiore alle proiezioni interne dell'azienda, rappresenta comunque una solida espansione della base utenti.

Gli abbonati premium, che costituiscono la principale fonte di ricavi per Spotify, sono cresciuti del 12% rispetto all'anno precedente, toccando quota 246 milioni. Questo incremento ha superato le aspettative dell'azienda, dimostrando la continua attrattiva dell'offerta di Spotify nel mercato dello streaming musicale.

Performance finanziaria

I ricavi totali di Spotify nel Q2 2024 hanno raggiunto 3,8 miliardi di euro, segnando un aumento del 20% su base annua. Questa crescita accelerata è in linea con l'obiettivo dichiarato durante l'Investor Day 2022 di una crescita dei ricavi del 20%.

Il margine lordo ha registrato un'espansione significativa, raggiungendo il 29,2%, con un incremento di 510 punti base rispetto all'anno precedente. Questo miglioramento della redditività è particolarmente notevole, considerando le sfide del settore in termini di costi di licenza e royalties.

Profittabilità record

Il risultato più impressionante del trimestre è stato il reddito operativo, che ha toccato un nuovo picco trimestrale di 266 milioni di euro. Questo risultato segna un netto miglioramento rispetto alle perdite operative registrate nei trimestri precedenti e dimostra l'efficacia delle strategie di ottimizzazione dei costi implementate da Spotify.

Daniel Ek, fondatore e CEO di Spotify, ha commentato con entusiasmo: "È un momento emozionante a Spotify. Continuiamo ad innovare e dimostrare che non siamo solo un grande prodotto, ma sempre di più anche un grande business"[5].

Prospettive future

Guardando al futuro, Spotify prevede di mantenere questo slancio positivo. Per il terzo trimestre del 2024, l'azienda stima di raggiungere 639 milioni di utenti attivi mensili e 251 milioni di abbonati premium. Inoltre, Spotify punta a ricavi totali di 4 miliardi di euro e un reddito operativo di 405 milioni di euro per il Q3 2024.

I risultati del secondo trimestre 2024 di Spotify dimostrano dunque che il suo modello di business può essere sia innovativo che redditizio. Con una base di utenti in crescita, ricavi in aumento e una profittabilità record, Spotify sembra ben posizionata per affrontare le sfide future del mercato dello streaming musicale.