Luna Rossa protagonista ai Foiling Awards 2025: Genova celebra l'innovazione nautica

Luna Rossa fa la parte del leone nell'ottava edizione dei Foiling Awards, il riconoscimento che, con il patrocinio del Comune di Genova, viene assegnato ai migliori progetti, atleti ed eventi, votati dalla comunità internazionale del foiling, il sistema che mette le ali alla nautica. Fino al 30 aprile, appassionati e addetti ai lavori potranno votare online sul sito web Foiling Awards. I 92 finalisti dell'ottava edizione sono stati selezionati per i risultati ottenuti nello sport, nell'innovazione e nell'industria tra aprile 2024 e marzo 2025 e Luna Rossa compete in 4 delle 14 categorie (Team con l'equipaggio donne e giovani, Percorso Formativo, Imbarcazione Commerciale, One-Off a Vela o a Motore).

Da segnalare il Politecnico di Milano, con il suo Polimi Sailing Team in gara per la categoria Sostenibilità; nella categoria velista Marta Maggetti (Fiamme Gialle) e Nicolò Renna (Fiamme Oro), campioni del windsurf e la coppia Ruggero Tita e Caterina Banti per la sezione Team; nella sezione Innovazione Tecnologica la sanmarinese Chubanga; per il miglior progetto di design la genovese San Giorgio Marine; per il miglior evento foiling (non serie ma singoli eventi) la Foiling Week Malcesine si candida (tra gli altri) contro la Coppa America. Ci sono poi le categorie Progetto Commerciale, Imbarcazione a Motore, Imbarcazione di Serie a vela e Tavole e Water-Toys dove dominano tedeschi, americani e australiani.

I vincitori saranno annunciati il prossimo 20 maggio al Palazzo della Borsa di Genova e al vincitore assoluto andrà il Forlanini Award, in memoria di Enrico Forlanini, ingegnere milanese pioniere mondiale del foiling. Nella stessa giornata The Foiling Organization ospiterà la seconda edizione del World Foiling Congress per discutere sul futuro del foiling commerciale, con focus su trasporto passeggeri, operazioni SAR, servizi portuali, di pilotaggio e di Marina, un'iniziativa è sostenuta da Confindustria Nautica, European Boating Industry (EBI) e ICOMIA, di cui la Foiling Organization è membro sostenitore.