La leadership di Agos nel credito al consumo

AGOS è una società finanziaria leader nel settore del credito al consumo, presente in Italia da 35 anni, partecipata per il 61% da Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco Bpm. Con 2.000 dipendenti e oltre 200 filiali la società guidata dal Managing Director & Ceo François Edouard Drion (foto sopra) sostiene la realizzazione dei progetti dei propri clienti e supporta le vendite dei partner nei diversi mercati attraverso l’offerta di prestiti personali, finanziamenti finalizzati, carte di credito, cessione del quinto stipendio, leasing e un’ampia gamma di servizi assicurativi, con un impegno forte per favorire la transizione energetica dei clienti. Agos (sotto: la foto della sede) mette il cliente al centro. Efficienza operativa e attenzione particolare al customer care insieme alla ricerca continua di innovazione sono tratti distintivi di Agos, che vuole essere 100% human e 100% digital, ponendo la massima cura verso ogni momento della relazione con il cliente. Agos lavora da sempre puntando su trasparenza, fiducia e rispetto. Valori che si riflettono anche nella sostenibilità ambientale, economica e sociale, tematiche a cui l’azienda tiene e che rende concrete attraverso le iniziative "Agos for Good", con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, per migliorare ogni ambito in cui il rispetto è sinonimo di crescita.

Il gruppo Crédit Agricole, a cui fa capo la quota di maggioranza di Agos, è tra i primi 10 gruppi bancari al mondo con 11,2 milioni di soci, è presente in 47 Paesi tra cui l’Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia e integrata a 5,3 milioni di clienti attivi, attraverso 1.600 punti vendita e circa 17.000 collaboratori, con un crescente sostegno all’economia pari a 95 miliardi di euro di finanziamenti. Il gruppo è formato, oltre che dalle banche del gruppo bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (Cacib), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni. A. Pe.