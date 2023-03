Con i social bond la casa della boss "o' Masculone" apre le porte agli autistici

Un angolo dei quartieri spagnoli a Napoli

Ci sono storie che nascono dove meno te le aspetti. Come quelle che trovi fra i vicoli seicenteschi e le case "sgarrupate" dei Quartieri Spagnoli, cuore ferito a morte (direbbe il grande Raffaele La Capria) della Napoli che cerca di trovare la strada per il rilancio e la normalità. E’ proprio qui che, un po’ a sorpresa, la finanza incontra il sociale, i forzieri delle banche diventano tesori di solidarietà, grazie ai cosiddetti "social bond". Se poi tutto questo mette insieme un istituto di credito del profondo nord, la Guber Banca di Brescia e una fondazione, Foqus, insediata da anni nei quartieri spagnoli, il miracolo è addirittura doppio. L'appartamento del clan Retorica? No. Per credere e toccare con mano è sufficiente incamminarsi in via del Formale, a ridosso di Piazza Carità, nel ventre del centro storico più grande del mondo. E, con pazienza, salire le vecchie scale che portano all’attico di 200 metri quadri con un terrazzo mozzafiato che abbraccia la città. Un tempo, qui, viveva Anna Terracciano, "o' masculone", sorella di uno dei boss della camorra della zona. L’appartamento era finito nella lunghissima lista dei beni confiscati ai clan, e con il tempo, abbandonato a se stesso, si...