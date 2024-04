Borsa: l'Europa chiude in rosso coi timori di stagflazione

Chiusura in deciso ribasso per le Borse europee, che recuperano comunque terreno rispetto ai minimi toccati nel pomeriggio, in scia all'andamento negativo di Wall Street. Parigi ha chiuso in calo dello 0,93%, Francoforte dello 0,95% e Madrid dello 0,48% mentre Londra ha terminato in rialzo (+0,48%) grazie alla spinta dei titoli minerari, dopo l'offerta di Bhp per Anglo American. A pesare sui listini sono stati il Pil americano, cresciuto meno delle attese, e il deflatore Pce, un indicatore dell'andamento di beni e servizi acquistati dai consumatori americani, cresciuto oltre le attese. Un mix di fattori che ha alimentato negli investitori la preoccupazione che l'economia a stelle e strisce possa andare incontro a un periodo di stagflazione.