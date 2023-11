Smartphone, fine della crisi: il mercato torna a crescere. Ecco perché

Roma, 29 novembre 2023 - È finita la crisi del mercato degli smartphone. Dopo 27 mesi di difficoltà, le vendite degli amati telefoni cellulari hanno subito un’impennata. Sembra che il pubblico abbia apprezzato particolarmente i nuovi modelli Apple e Huawei, spezzando la catena ininterrotta di guadagni inferiori allo zero per il settore. Ma a pesare sulla bilancia, chiaramente, anche la costante crescita dei nuovi mercati a livello globale. A confermarlo sono i dati raccolti da Counterpoint Research e pubblicati da Reuters.

La ripresa degli smartphone

Come evidenzia il report 'Smartphone 360 Monthly Tracker', i volumi mensili a livello globale relativi alla vendita degli smartphone sono cresciuti del 5%. In questo senso, ottobre è stato il mese decisivo per il 2023. Con l’aumento delle vendite, infatti, è stato spezzato il ciclo dei 27 mesi consecutivi di vendite praticamente inferiore a zero. A far impennare l’andamento è stata sicuramente la scelta dei consumatori di abbandonare il caro e vecchio telefono ad alte prestazioni per investire in un modello di ultima generazione. Ad esempio, in Asia, l'uscita della serie Mate 60 Huawei ha coinciso con un'impennata di vendite nel terzo trimestre del 2023. Allo stesso tempo, anche il lancio sul mercato - con una settimana di ritardo - dell’iPhone 15 ha comportato una crescita nel settore, seppur più lenta rispetto a quella cinese. Ora, spiegano i tecnici, si prevede una crescita su base annua anche nel quarto trimestre del 2023.

Cosa ha causato la crisi

Counterpoint spiega come la carenza di componenti, l’accumulo di scorte e l’allungamento dei cicli di sostituzione siano alla base della lunga crisi del settore durata oltre due anni. Certo, nel 2021 il mondo intero faceva i conti con la pandemia e gli effetti del lockdown; in questo senso, ha pesato la domanda repressa in quei lunghi mesi. Il tutto va inoltre contestualizzato in un quadro macroeconomico che ha continuato, e continua a essere, incerto.

Mercati emergenti e fattori di ripresa

Ad ogni modo, a stimolare l’odierna ripresa del comparto ci sono diversi fattori. Innanzitutto, non si può trascurare la nascita dei mercati emergenti in Medio Oriente (+9%), Africa (+3%) e America Latina (+2%). Secondo poi, bisogna considerare anche il ritorno di Huawei in Cina. Da ultimo, ma non meno decisivo, è che questo periodo di crescita coincide con l’inizio delle festività natalizie in India.

