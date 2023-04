Sei Nobel al festival dell’Economia

Sei premi Nobel, oltre 260 eventi distribuiti in quattro giorni, con una attenzione speciale ai giovani: è la 18esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, che si terrà dal 25 al 28 maggio 2023. Il tema scelto quest’anno dal comitato scientifico è ‘Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo’. Oltre 90 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali, 60 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, 35 relatori internazionali, oltre 40 tra manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali per riflettere sul futuro, analizzare le sfide dovute ai cambiamenti della geopolitica, al rischio pandemie, all’emergenza energetica e climatica.

Nel parterre spiccano 6 Premi Nobel: Joseph Stiglitz, Nobel per l’economia 2001 per il contributo alla teoria dell’informazione asimmetrica, da cui derivano disoccupazione e razionamento del credito (vinto insieme a G. A. Akerlof e A. M. Spence); Robert Shiller, Nobel per l’economia 2013 (con L.P. Hansen e E.F. Fama) per le analisi empiriche sui prezzi delle attività finanziarie; James Heckman, Premio Nobel per l’economia 2000, insieme a Daniel McFadden, per il contributo allo sviluppo della teoria e dei metodi per l’analisi di campioni selettivi; Muhammad Yunus, Nobel per la pace 2006 per l’impegno nel creare lo sviluppo economico e sociale dal basso; l’attivista per i diritti umani Tawakkol Karman, Nobel per la Pace nel 2011 per la sua lotta non violenta per la democrazia e la sua difesa dei diritti delle donne nello Yemen, fondatrice della Tawakkol Karman International Foundation; e il Fondatore di Solidarnosc e attivista per i diritti umani Lech Walesa, Nobel per la Pace 1983 per la campagna a favore della libertà di organizzazione in Polonia.

