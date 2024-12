Sciopero treni e bus del 13 dicembre: sarà un venerdì nero dei trasporti?

Roma, 12 dicembre 2024 – Domani, venerdì 13 dicembre, si annuncia come una nuova giornata di passione per i pendolari e per chi deve viaggiare. Ma non solo.

Lo sciopero generale proclamato dal sindacato di base Usb, nonostante la precettazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, interesserà bus, tram, metropolitane e treni.

Lo sciopero generale di 24 ore di venerdì 13 dicembre è stato indetto dal sindacato di base Usb. La mobilitazione contesta in particolar modo la manovra finanziaria.

"Nei rinnovi contrattuali – si legge nella proclamazione dello sciopero – sono previsti salari che vanno ben al di sotto della soglia dell’inflazione, determinando una perdita di potere d’acquisto inimmaginabile fino a qualche anno fa, mentre i 3 euro previsti per l’aumento delle pensioni minime sono uno schiaffo in faccia a pensionate e pensionati. Gli affitti sono sempre più alti, mentre i salari sempre più bassi e di case popolari non se ne costruiscono più".

"Basta privatizzazione dei servizi pubblici, basta autonomia differenziata, basta attacchi al diritto di sciopero e, soprattutto, basta stragi di lavoratrici e lavoratori", conclude il comunicato che invita alle manifestazioni di Roma (partenza del corteo alle 9.30 da piazzale Tiburtino) e Milano (partenza del corteo da Porta Venezia alle 10).

Oltre ai trasporti, si fermeranno nell’arco delle 24 ore, i lavoratori della sanità (saranno garantiti i servizi minimi e le emergenze) e della scuola. Scioperano anche i vigili del fuoco dalle 9 alle 13.

A generare i maggiori disagi sarà lo sciopero dei trasporti. Usb ha infatti proclamato uno sciopero di 24 ore (dalle 21 di questa sera, giovedì 12 dicembre, alla stessa ora di domani venerdì 13) per il trasporto pubblico locale (bus, tram e metropolitane) e dei treni.

Il ministro Salvini ha però ridotto l’orario dello sciopero nel settore trasporti a 4 ore firmando la precettazione. Bus, tram, metropolitane e treni si fermeranno dunque solo dalle 9 alle 13. Una imposizione che non è stata digerita dal sindacato che ha confermato lo sciopero di 24 ore. Potrebbe dunque essere che alcuni lavoratori sfidino la precettazione. In questo caso i lavoratori rischiano multe da 500 a 1.000 euro (da 2.500 a 50.000 alle organizzazioni sindacali).

"Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di venerdì 13 dicembre 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord”, si legge sul sito di Trenitalia. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: i treni lunga percorrenza garantiti.

Anche in questo caso, a seguito della precettazione, bus, tram e metropolitane delle varie città italiane si potranno fermare dalle 9 alle 13. Sul sito di Atm, la società dei trasporti pubblici di Milano, dove sino a ieri si annunciava uno sciopero di 24 ore, appare l’avviso: “Lo sciopero generale di venerdì 13 dicembre proclamato da alcuni sindacati è stato ridotto con ordinanza del Ministero dei Trasporti. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee Atm e della funicolare Como-Brunate solo dalle 9 alle 13”. Stessa cosa vale per Tpr in Emilia Romagna.