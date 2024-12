Sciopero trasporti 13 dicembre, nuovi orari. Treni, bus e metro a rischio tutto il giorno

Roma, 12 dicembre 2024 – Cade la precettazione sullo sciopero dei trasporti di domani 13 dicembre. E tornano dunque i vecchi orari. Il Tar del Lazio ha infatti accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento del ministero che riduceva a 4 ore la durata della mobilitazione per i mezzi pubblici locali, che originariamente era di 24 ore.

“Non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della predetta Commissione (di garanzia, ndr), possano sorreggere la disposta precettazione”, si legge nel dispositivo del Tribunale. “I richiamati disagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all'effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, né emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizio”.

Dunque saranno 24 le ore di sciopero anche nei trasporti: i disagi coinvolgeranno gli utenti di treni, tram, bus, metropolitana e traghetti (il settore aereo sciopererà il 18 dicembre). "È smentita l`arroganza del ministro Salvini. Domani sarà una bella giornata per la democrazia”, si legge in una nota del sindacato di base Usb.

"Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani – commenta Matteo Salvini – Per l'ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio".

Nei trasporti, come negli altri settori coinvolti dalla mobilitazione nazionale dell’Usb (scuola, sanità e pubblica amministrazione) lo sciopero durerà 24 ore, dalle 21 del 12 dicembre alle 21 del 13 dicembre. Ci saranno le fasce di garanzia per tutelare i pendolari. Per il tpl (trasporto pubblico locale), ovvero bus, pullman, metro e traghetti, gli orari varieranno da città a città. Gli orari di bus e metro variano da città e città mentre si attende ancora una nota ufficiale di Trenitalia, Italo e Trenord per quanto riguarda le ferrovie.

Trenitalia e Ntv assicurano i servizi minimi con un certo numero di collegamenti nazionali. Per quanto riguarda i treni regionali Fs garantisce i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21). Questa la lista dei treni nazionali garantiti da Trenitalia (qui la lista dei treni garantiti da Italo).

Notizia in aggiornamento