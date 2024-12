Sciopero 13 dicembre: fermi autobus, treni, metro e tram. Orari e fasce di garanzia

Roma, 13 dicembre 2024 – Via a un altro venerdì nero dei trasporti, è in corso lo sciopero indetto da Usb Lavoro Privato: i lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore, dopo la decisione del Tar del Lazio di respingere la precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che avrebbe limitato la mobilitazione a 4 ore. Lo stop riguarda sia i mezzi pubblici cittadini (bus, metro, tram...) che i treni regionali e nazionali, oltre ad altri settori del lavoro privato.

Gli orari e le fasce di garanzia

Lo sciopero è iniziato alle 21:00 di giovedì 12 dicembre e si concluderà alle 21:00 di venerdì 13 dicembre 2024, con la partecipazione di diversi settori, tra cui scuola, sanità e pubblica amministrazione. Durante la giornata di venerdì, i disagi toccheranno principalmente i trasporti pubblici locali, ma saranno previste fasce di garanzia per tutelare i pendolari.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale (bus, tram e metropolitana), gli orari di interruzione variano da città a città. Tuttavia, in generale, saranno garantite le fasce di garanzia nelle ore di maggiore afflusso, in modo da non compromettere completamente la mobilità dei pendolari. Gli orari precisi degli scioperi locali dipenderanno dalle singole amministrazioni.

A Roma, i mezzi sono garantiti dall’inizio del servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20, a Milano dall’inizio del servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18. A Torino i trasporti saranno fermi dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 e a Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Treni

I treni, sia regionali che a lunga percorrenza, potrebbero subire ritardi e cancellazioni. Trenitalia e Italo hanno comunicato che i disagi potrebbero verificarsi anche prima e dopo il periodo di sciopero ufficiale. In particolare, i treni a lunga percorrenza (Intercity e Frecce) saranno garantiti con un numero minimo di collegamenti, ma gli orari possono subire modifiche. I passeggeri dei di questi ultimi avranno diritto a un rimborso per i biglietti acquistati, mentre per i treni regionali non sarà più possibile richiederlo, poiché la scadenza era fissata prima dell’inizio dello sciopero.

Trenitalia assicurerà il servizio nelle fasce orarie dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

In Lombardia, Trenord ha specificato che i treni in partenza entro le 21:00 di giovedì 12 dicembre arriveranno a destinazione prima delle 22:00. Venerdì 13 dicembre, in caso di necessità, saranno attivati bus sostitutivi per l'aeroporto di Malpensa.

In Campania, per le linee vesuviane, i treni saranno garantiti dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30.

Trasporti marittimi

Nel settore marittimo, i lavoratori dei traghetti incroceranno le braccia dalle 00:01 alle 23:59 di venerdì 13 dicembre. I taxi e i servizi di NCC (noleggio con conducente) saranno fermi per l’intera giornata.