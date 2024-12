Precettazione per lo sciopero del 13 dicembre? Salvini ai sindacati: “Senso di responsabilità”

Roma, 9 dicembre 2024 – Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini in vista dello sciopero del 12 e 13 dicembre si appella al “senso di responsabilità” nella lettera appena inviata ai sindacati, anche in considerazione del periodo prenatalizio caratterizzato da un incremento degli spostamenti. Potrebbe ripetersi la precettazione?

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini

Salvini, riferisce il Mit, auspica l’annullamento o il ridimensionamento delle manifestazioni.

"Non ci ripensiamo”, fa sapere al telefono a Quotidiano.net Francesco Staccioli della sigla Usb. “Al momento – ribatte – non abbiamo motivi per ridurre o annullare lo sciopero, che resta confermato per 24 ore”. Poi conclude: “Siamo noi a rivolgere al ministro un appello alla responsabilità”.