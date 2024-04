Sciopero 26 aprile 2024: orari diversi da Roma a Milano. A rischio bus, tram e metro

Roma, 24 aprile 2024 – Alla vigilia del fine settimana, in pieno ponte del 25 aprile. Lo sciopero dei trasporti pubblici locali di venerdì 26 aprile 2024 rischia di provocare non pochi disagi in diverse città italiane.

Se da un lato infatti sarà una giornata meno caotica del solito per il traffico pendolare (la maggior parte delle scuole saranno chiuse per il ponte) dall’altra vedrà molti turisti viaggiare.

Lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici locali sarà di 4 ore ed è stato indetto dal sindacato Confail Faisa. A questa mobilitazione a livello nazionale a Bologna e in Emilia Romagna si sommerà lo sciopero indetto (sempre per 4 ore) da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Uilt, Faisa-Cisal, Ugl-Fna (i sindacati più rappresentativi).

Lo sciopero avrà orari differenti da città a città, ma interesseranno soprattutto il mattino (con il rispetto delle fasce di garanzia).

Il sindacato Confail Faisa ha indetto lo sciopero “per le forti preoccupazioni legate all'allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al mondo dei trasporti; per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del Tpl (Trasporto pubblico locale); per i Ccnl (Contratti nazionali di lavoro) di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze; per la sicurezza sul lavoro”.

Per quanto riguarda lo sciopero in Emilia Romagna, oltre a Confail Faisa, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno indetto la mobilitazione per "lo stato in cui da anni versa il settore è inaccettabile. Il rinnovo dei contratti Nazionale e aziendali – spiegano in una nota – è ormai l'unica soluzione per dare risposte credibili e rendere il settore più appetibile anche per le nuove assunzioni. Le scarse risorse determinano una situazione insostenibile sia dal punto di vista economico sia riguardo la qualità della vita, ma tutto questo non può essere una giustificazione delle aziende per sfuggire alle proprie responsabilità. Turni estenuanti, straordinari di fatto obbligatori e la flessibilità determina l'impossibilità di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro. Riteniamo che la situazione debba essere risolta in tempi brevi".

Il sito di Atm (l’azienda dei trasporti milanesi) avvisa che lo sciopero si svolgerà venerdì 26 aprile dalle 8:45 alle 12:45. In queste 4 ore, e subito dopo la conclusione dello sciopero, potrebbero verificarsi ritardi per bus, tram e metropolitane. Per restare aggiornati si può consultare il sito Atm.

Lo sciopero di venerdì coinvolgerà i mezzi Atac dalle 8.30 alle 12.30. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac, compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e le reti gestite da RomaTpl e Autoservizi Troiani/Sap. Saranno garantite le corse previste entro le ore 8.29 si legge sul sito dell’Atac.

La società Anm avvisa che venerdì 26 aprile si svolgerà uno sciopero di 4 ore, dalle ore 11 alle ore 15. “L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia”, spiega l’azienda di trasporti con le seguenti modalità:

Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.50. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20 . Impianto di Chiaia chiuso . Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.50. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20 . Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus). Metro Linea 1 : ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.20 e da Garibaldi alle ore 10.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.50 e da Garibaldi alle ore 16.30.

: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.20 e da Garibaldi alle ore 10.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.50 e da Garibaldi alle ore 16.30. Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 11 alle ore 15. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Per informazioni si può consultare il sito di Anm.

Più complicata potrebbe essere la situazione in Emilia Romagna. Lo sciopero è stato proclamato infatti da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Uilt, Faisa-Cisal, Ugl-Fna (i sindacati più rappresentativi). A Bologna e Ferarra le 4 ore di sciopero si articoleranno dalle 11.30 alle 15.30. Sul sito internet di TPer si precisa: “Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti”.

Per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 11.15.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 11.20.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 11.15.