Stellantis, stop di un mese alla produzione nelle Carrozzerie di Mirafiori. L’ira dei sindacati

Torino, 24 aprile 2024 – Stellantis ha annunciato lo stop di un mese alla produzione nelle Carrozzerie di Mirafiori dove si producono la 500 elettrica e Maserati. I reparti resteranno chiusi per tutto il mese di maggio.

Il nuovo impianto di Stellantis a Mirafiori

La ragione, spiegano fonti aziendali, è legata al perdurare dell'assenza degli incentivi (argomento che aveva già alimentato tensioni fra l’azienda e il governo) e all’andamento della domanda per le vetture elettriche. Per i circa 2.200 addetti delle Carrozzerie erano già attivi gli ammortizzatori sociali con contratti di solidarietà per la 500 Bev (Battery Electric Vehicle) fino a fine agosto e per le linee Maserati a fine anno.

Stellantis ha infatti annunciato ai delegati sindacali che l'attività produttiva della Carrozzeria di Mirafiori sarà sospesa per tutto maggio. “Uno pensa di aver raschiato il fondo del barile e invece non c'è mai fine al peggio. Questa fermata di un intero mese è l'ennesimo schiaffone alle lavoratrici, ai lavoratori e alla città di Torino, con inevitabili ricadute sull'indotto. È la dimostrazione che un unico modello per Mirafiori non basta e che i reparti di corollario, come il riciclo dei componenti del motore, i cambi ibridi e il testaggio delle batterie non sono determinanti”, commenta Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Cgil di Torino