Sciopero trasporti 18 ottobre: orari e fasce di garanzia nelle principali città

Roma, 17 ottobre 2024 - Si annuncia una giornata difficile per i trasporti locali, e non solo. Per venerdì 18 ottobre infatti il sindacato di base Cobas ha indetto uno sciopero generale nazionale che interesserà tutti i settori pubblici e privati: dai trasporti, alla scuola, agli uffici pubblici: esclusa la sanità.

A questo sciopero si sommerà quello dei metalmeccanici indetto da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil: 8 ore di astensione del lavoro nel settore automotive che sta vivendo una pesante crisi. Sciopero che culminerà con una manifestazione nazionale a Roma.

A creare maggiori difficoltà sarà comunque lo sciopero del trasporto locale che si articolerà in modo differente da città a città con fasce di garanzia nelle ore di punta.