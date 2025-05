LegalTech: Aptus.AI lancia la nuova piattaforma di intelligenza artificiale e punta ai mercati europei

Aptus.AI, startup nata a Pisa nel 2018 per iniziativa di Andrea Tesei e Lorenzo De Mattei, si è rapidamente imposta come protagonista nel settore RegTech grazie all’innovazione portata dalla sua tecnologia proprietaria. Dopo aver consolidato la propria posizione tra le grandi corporate italiane-con clienti come Intesa Sanpaolo, Generali Investments e Banca Mediolanum, l’azienda annuncia oggi una doppia svolta: il lancio di una nuova piattaforma AI e l’ingresso nei mercati europei più strategici, Francia, Germania e Lussemburgo1.

Dal settore bancario a tutto il mondo legale

La forza di Aptus.AI risiede in una tecnologia brevettata capace di trasformare qualsiasi documento legale in formato machine-readable, superando i limiti dei PDF tradizionali e rendendo i testi giuridici accessibili, consultabili e analizzabili sia dagli esseri umani che dalle macchine14. Questo approccio ha già rivoluzionato la gestione della compliance normativa per le aziende, trasformando un’attività spesso percepita come mero centro di costo in un asset strategico e generatore di valore.

Oggi, Aptus.AI estende la sua missione: la nuova piattaforma evolve da strumento per la compliance ad assistente legale universale, con l’ambizione di rendere machine-readable l’intero sapere giuridico, incluse sentenze e interpretazioni giurisprudenziali. Gli strumenti disponibili ora supportano studi legali, avvocati e consulenti aziendali in tutte le attività chiave: dalla redazione di atti alla ricerca normativa, dalla valutazione del rischio alla strategia difensiva.

Espansione europea e nuove funzionalità

Il 2025 segna l’inizio di una nuova fase per Aptus.AI: l’azienda si prepara a replicare il successo italiano nei mercati di Francia, Germania e Lussemburgo, puntando su partnership locali e su un’infrastruttura tecnologica già pronta per gestire fonti normative multilingue. L’obiettivo è chiaro: diventare il punto di riferimento europeo per l’accesso e la gestione intelligente della normativa.

La piattaforma di Aptus.AI offre funzionalità avanzate che includono:

Analisi normativa automatizzata e interattiva

Redazione di atti assistita dall’AI

Gestione e aggiornamento automatico della legal inventory

Notifiche personalizzate sugli aggiornamenti normativi

Analisi di impatto istantanea delle novità legislative

Secondo uno studio recente, Aptus.AI ha già dimostrato risultati tangibili: una riduzione media del 60% nei tempi di ricerca normativa e un abbattimento significativo degli errori rispetto ai chatbot generici, che possono raggiungere un tasso di errore tra il 58% e l’82% su quesiti legali.

Un mercato in forte crescita

Il potenziale di mercato per le soluzioni di Generative AI Research in ambito legale è enorme: solo tra Italia, Francia, Lussemburgo e Germania si stima che il valore raggiungerà 1,8 miliardi di euro nel 2026, mentre il mercato LegalTech europeo complessivo è destinato a toccare i 28 miliardi di euro.

L’interesse degli investitori lo conferma: Aptus.AI ha chiuso un round pre-Series A da 3 milioni di euro, guidato dal fondo Programma 103 di P101 Sgr e sostenuto dall’acceleratore Fin+Tech di CDP Venture Capital, a riprova della fiducia nel team e nella tecnologia sviluppata.

Oltre la compliance: verso una normativa “a prova di AI”

Parallelamente all’espansione commerciale, Aptus.AI si fa promotrice di un cambiamento anche a monte del processo normativo. Nel 2025 l’azienda ha presentato il suo “Manifesto per una normativa a prova di AI”, un appello alle istituzioni per adottare formati nativamente leggibili dalle macchine nella stesura delle norme, così da rendere il diritto più accessibile, trasparente e pronto per le sfide dell’Intelligenza Artificiale.

Come sottolinea Andrea Tesei, CEO di Aptus.AI:“Abbiamo validato la nostra tecnologia nel settore più esigente e regolamentato, quello bancario-assicurativo. Ora siamo pronti a portare questa expertise a tutto il mondo legale. Dopo aver costruito le fondamenta, in Aptus.AI siamo pronti per edificare il futuro del diritto.”

Aptus.AI si conferma dunque come una delle realtà più innovative del panorama europeo RegTech, capace di coniugare eccellenza tecnologica e visione strategica. La sua piattaforma brevettata non solo semplifica e rende più efficiente il lavoro di compliance e legale, ma apre la strada a un nuovo modo di concepire la normativa: più accessibile, intelligente e pronta per l’era dell’Intelligenza Artificiale.

Con l’espansione nei mercati europei e il continuo impegno per una normativa “machine-readable”, Aptus.AI si candida a essere protagonista della trasformazione digitale del diritto in Europa e oltre.