Treni e bus nello sciopero del 18 ottobre 2024. Solo sfiorata Trenitalia

Roma, 18 ottobre 2024 - Un nuovo venerdì nero per i trasporti, ma i disagi non coinvolgono tutte le città. È questa la situazione che stiamo vivendo oggi, 18 ottobre, giornata in cui i sindacati Al-Cobas e Si-Cobas hanno indetto un nuovo sciopero nazionale di 24 ore. La protesta, che coinvolge anche scuole e uffici e si svolge in contemporanea con l’astensione di otto ore dei metalmeccanici. In programma anche una manifestazione nazionale a Roma. Vediamo chi aderisce allo sciopero dei trasporti e quali sono gli orari garantiti.

I Cobas hanno indetto uno sciopero nazionale nei settori pubblico e privato, con modalità diverse a seconda dei comparti. I maggiori disagi saranno causati dagli scioperi nei trasporti locali e nella scuola. Le richieste includono il salario minimo di 1600 euro, aumenti salariali indicizzati all'inflazione, riduzione dell'orario di lavoro, investimenti nei servizi pubblici e la ripubblicizzazione delle aziende di trasporto. Si protesta anche contro le morti sul lavoro, la privatizzazione dei servizi pubblici, le spese militari e le grandi opere speculative.

Milano aderisce allo sciopero del 18 ottobre. Le interruzioni del trasporto pubblico locale potrebbero verificarsi dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino alla fine del servizio. In Lombardia, anche la funicolare Como-Brunate sarà coinvolta, con possibili disagi dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino alla chiusura.

Anche l'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania ha comunicato in una nota che il personale trasporti parteciperà all'iniziativa e si asterrà dal lavoro per 4 ore dalle 10 alle 14.(https://www.amts.ct.it/avviso-di-sciopero-giorno-18-ottobre-2024)

In una nota del 7 ottobre scorso, il Comune ha reso noto lo sciopero di 24 ore indetto da Si Cobas per il personale di tutti i settori pubblici e privati.

Tuttavia, Atac ha chiarito con un comunicato che gli operatori privati che gestiscono le linee periferiche “non hanno ricevuto proclamazioni di agitazioni da parte di sigle sindacali”. Pertanto, non dovrebbero aderire e viaggiare regolarmente.

Anche Torino ha spiegato in una nota di non aderire allo sciopero.

Ancora nessuna comunicazione ufficiale per quanto riguarda le aziende dei trasporti di Napoli, Anm e Eav. In mattinata non si riscontrava nessun effetto per il trasporto pubblico locale. Regolare il servizio di metropolitane, funicolari, bus e tram.

A Bologna, per quanto riguarda i bus e i corrieri Tper, l'azienda ha comunicato che, nonostante una iniziale indicazione di adesione allo sciopero, sarà esclusa dalla protesta di venerdì 18 ottobre. Pertanto, la circolazione dei mezzi pubblici a Bologna e nel resto dell'Emilia Romagna procederà regolarmente.

È stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale in vigore il 18 ottobre 2024, che coinvolgerà anche il personale di Trentino Trasporti. Lo sciopero si svolgerà da mezzanotte alle 23:59 e potrebbe causare variazioni ai treni della linea Trento-Bassano del Grappa. Pertanto, potrebbero esserci modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la conclusione della protesta.

Ad eccezione di Trentino Trasporti, i treni di Trenitalia dovrebbero circolare regolarmente dopo lo sciopero del fine settimana scorso, che ha causato notevoli disagi nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre.