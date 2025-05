Prysmian e Gccia: Progetto pilota in Medio Oriente con conduttori E3x

Prysmian e l'Autorità saudita per la connessione elettrica (Gccia, Gulf Cooperation Council Interconnection Authority) hanno collaborato a un progetto pilota in Medio Oriente baso sull'adozione di conduttori aerei rivestiti 'E3x'. Un progetto che, spiega il gruppo, "rappresenta un significativo progresso in materia di efficienza energetica, riducendo le perdite di trasmissione e abbassando le emissioni di carbonio".

Il conduttore rivestito 'E3x' è stato adottato in una sezione del progetto 'Gccia 280/2022, che prevede la realizzazione di una linea di trasmissione aerea da 400 kV che va da Al Zour (Kuwait) ad Al Fadhili (Arabia Saudita). E' progettato per operare a una temperatura inferiore aumentando la capacità di trasmissione fino al 20% in più, a seconda delle condizioni meteorologiche.

Prysmian inoltre integrerà tecnologie di monitoraggio avanzate per valutare le prestazioni in tempo reale dei conduttori aerei sia rivestiti che non rivestiti. I dati raccolti consentiranno a Gccia di prendere decisioni operative "ottimizzando l'efficienza e l'affidabilità dei futuri progetti di infrastruttura elettrica".

"Prysmian - spiega la vicepresidente esecutiva Evp Cinzia Farisè - è all'avanguardia nel supportare la trasformazione delle reti elettriche, garantendo agli operatori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia in tutto il mondo l'accesso a soluzioni più intelligenti, efficienti, affidabili e sostenibili". "Questa collaborazione con Gccia - conclude - riflette il nostro impegno a costruire un futuro energetico più verde e più resiliente in Medio Oriente".