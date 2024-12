Cosa prevede la manovra 2025: dai bonus all'Irpef, la versione definitiva (in sintesi)

Il via libera alla manovra per il 2025 arriva quest’anno dalla Camera a cinque giorni dal Natale. E, a meno di colpi di scena, è un semaforo verde che può considerarsi definitivo, perché al Senato il passaggio della prossima settimana sarà di fatto solo formale, in presenza di una legge di Bilancio blindata. Vediamo, dunque, i capitoli principali del pacchetto di finanza pubblica, per come si configurano nella loro essenzialità. La manovra finanziaria vale circa 30 miliardi lordi, una ventina serve a rendere strutturale, almeno per i prossimi 5 anni, la riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro e il passaggio a tre aliquote Irpef. Ma nel testo trova spazio anche una serie di provvedimenti in materia di previdenza, casa e welfare, istruzione.