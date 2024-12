Manovra, fiducia ok alla Camera. Irpef, pensioni, Bitcoin: le misure principali

Roma, 20 dicembre 2024 – Il governo incassa alla Camera la fiducia sulla Manovra. I deputati che votano a favore sono 211, 117 quelli contrari. Alle 20 è prevista la Nota di variazione. Le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento saranno a partire dalle 21 in diretta Tv. Una manovra che contiene provvedimenti su pensioni, detrazioni, bonus e stipendi. Ecco i principali provvedimenti.

Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia

Le pensioni

Dal 2025 si potranno cumulare previdenza obbligatoria e complementare per uscire dal lavoro a 64 anni se si è iniziato a lavorare dopo il 1995 (sistema contributivo). La previdenza integrativa potrà aiutare i lavoratori a maturare un importo di pensione pari ad almeno 3 volte l’assegno sociale, cioè più di 1.600 euro al mese. In questo caso, però, sempre dal 2025, saranno necessari 25 anni di contributi (e 30 dal 2030) per uscire a 64 anni, e non più i 20 della norma attuale.

Salta, invece, il trasferimento del Tfr ai fondi pensione con l’apertura di un nuovo semestre di silenzio-assenso per i lavoratori. Sarebbe costato troppo per l’Inps. Restano in vigore tutte le norme sulle uscite anticipate previste dall’ultima finanziaria, da quota 103 (62 anni e 41 di contributi con penalizzazioni) all’Ape sociale fino a opzione donna. Previsto anche un piccolo ritocco delle pensioni minime: per effetto dell’intervento gli assegni saliranno di appena 3 euro (da 614,77 a 617,9 euro). Forza Italia che – guardando all’obiettivo di legislatura di mille euro – puntava quantomeno a toccare la soglia dei 630 euro.

Irpef, Bitcoin e canone Rai

Confermato il taglio del cuneo fiscale e la rimodulazione dell’Irpef su tre aliquote. Per l’ulteriore sforbiciata di 2 punti dell’aliquota intermedia occorrerà attendere il bilancio finale del concordato biennale preventivo: per ora gli incassi si sarebbero fermati a quota 1,6 miliardi. Salta, invece, l’annunciato aumento delle tariffe autostradali dell’1,8% a partire dal primo gennaio. E c’è un dietrofront sulla stretta fiscale su Bitcoin e simili. In base ad un emendamento approvato in commissione Bilancio l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi delle criptovalute resta al 26 % nel 2025 e sale al 33% nel 2026, contro il rialzo al 42% inizialmente indicato. Salta il taglio del canone Rai da 90 a 60 euro richiesto dalla Lega. Che, però, incassa un mini ritocco delle soglie di reddito (da 30 a 35mila euro) di lavoro dipendente o pensione per accedere alla flat tax riservata alle partite Iva. Per le banche è previsto il posticipo di deduzioni fiscali per il 2025 e il 2026. Arriva la tassazione al 7% per emigrati e pensionati che decidono di trasferirsi nei territori colpiti dal sisma 2016.

Aiuti alle famiglie

l via il bonus per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, con un contributo previsto del 30% sul costo, fino a un massimo di 100 euro per apparecchio e 200 euro per le famiglie con Isee sotto i 25mila euro. Il contributo è fruibile per un solo elettrodomestico a nucleo familiare e non sono previste deroghe. Attese anche nuove risorse per il bonus psicologo. L’incremento sarà pari a 1,5 milioni nel 2025, 0,5 nel 2026 e 1 milione nel 2027.

Novità per l’assegno di inlcusione, che nel 2025 subirà un innalzamento dei requisiti economici. L’integrazione al reddito passerà da 500 a 541 euro al mese. La soglia Isee massima aumenterà da 9.360 a 10.140 euro, mentre il reddito familiare massimo salirà da 6.000 a 6.500 euro, con un incremento anche per i nuclei con anziani o disabili (la cifra prevista aumenterà, passando da 7.560 a 8.190 euro).