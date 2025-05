Nasce Colosseum, il supercervello europeo dell’intelligenza artificiale

Milano, 16 maggio 2025 – Il futuro del digitale made in Europe riparte dall’Italia. È stata infatti siglata sul palco di Investopia Europe 2025 un’intesa tra la startup italiana iGenius e il gruppo emiratino G42, leader globale nell’intelligenza artificiale per realizzare Colosseum, il più grande centro di calcolo per l’AI mai costruito nel continente. Con una potenza da oltre 100 exaflops e tecnologie targate Nvidia Blackwell, l’obiettivo è rendere l’Europa protagonista della nuova corsa all’intelligenza artificiale.

Un progetto sull'asse geopolitica

Dietro questo supercomputer non c’è solo tecnologia, ma anche diplomazia politico economica: la partnership nasce infatti a seguito degli accordi bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti firmati a febbraio, e rappresenta una nuova tappa nel disegno di un’Europa più sovrana, resiliente e competitiva. A guidare l’iniziativa sarà Core42, controllata di G42, che curerà anche l’espansione su scala paneuropea. A iGenius, invece, il compito di fornire l’anima italiana e l’expertise nei modelli AI per i settori più delicati: finanza, pubblica amministrazione, industria.

Lo sviluppo dell'hub

Obiettivo della partnership è la realizzazione di un cluster Gpu, ovvero un circuito elettronico in grado di eseguire calcoli matematici ad alta velocità ad alte prestazioni, alimentato da migliaia di Gpu Nvidia Blackwell. Un "traguardo fondamentale per abilitare infrastrutture AI sovrane dedicate al mercato europeo, reso possibile grazie al contributo di Colosseum di iGenius, il primo data center con oltre 100 Exaflops di capacità di calcolo, progettato specificamente per carichi di lavoro AI sovrani", si legge nella nota dell’annuncio. È previsto che il supercomputer entri in funzione in Italia quest'estate. Colosseum, spiegano i firmatari dell'intesa, "è più di un semplice data center: è un modello per fabbriche AI sovrane, progettato per casi d'uso che richiedono i più alti livelli di sicurezza, affidabilità e precisione".

Urso: “L’Italia è connessa per vocazione”

A sottolineare l’importanza dell’accordo è stato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto all’evento insieme alla ministra emiratina dell’imprenditoria. “Oggi la connettività è tutto, e noi come gli Emirati siamo vocati a questa dimensione”, ha dichiarato. Ma non solo: l’intesa potrebbe trasformarsi in un investimento strategico per il Mezzogiorno, con la Puglia in pole position per ospitare Colosseum. “Se ci sarà la collaborazione delle istituzioni locali per garantire l’energia necessaria, la Puglia può diventare l’epicentro italiano dell’AI”, ha spiegato Urso. “La relazione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti non è una nuova partnership, ma è uno scambio consolidato ormai nel tempo. In quest'ottica, siamo convinti che ci siano molti modi per collaborare al fine di avviare nuovi business e credo che gli sforzi di collaborazione tra i nostri Paesi possano davvero avere un enorme e potenziale impatto per entrambe le nostre realtà", ha detto Alia bint Abdulla Al Mazrui, ministra di Stato per l'Imprenditoria EAU.

L’AI come ponte economico e politico

L’infrastruttura servirà a formare, addestrare e sviluppare applicazioni AI in grado di supportare l’industria europea in settori chiave, con un’attenzione speciale alla sicurezza, scalabilità e trasparenza. Per Urso, questa è la strada per “costruire il nostro futuro industriale con visione”. Intanto si guarda a Roma: a giugno verrà inaugurato un secondo hub per l’intelligenza artificiale, promosso con le Nazioni Unite, per progetti di AI sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. A sostenere la solidità del legame Italia-Emirati è anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, presente a Milano: “Il rapporto tra i nostri Paesi è serio, corretto e ha una forte base economica. Le nostre affinità – dalla centralità della famiglia al ruolo delle PMI – rendono più semplice collaborare su progetti ambiziosi come questo”.

Colosseum: il cuore pulsante dell’AI europea

Non sarà un data center come gli altri. Colosseum sarà la fabbrica intelligente del futuro, progettata per i carichi di lavoro più critici, dove precisione e affidabilità sono imprescindibili. Come ha spiegato Uljan Sharka, ceo di iGenius: “Questa infrastruttura sarà il cervello e il motore della trasformazione AI made in Italy”. Con l’Europa che si interroga sul proprio ruolo nella competizione globale dell’intelligenza artificiale, il messaggio da Milano è chiaro: l’Italia c’è. E questa volta, guida il gruppo.