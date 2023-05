Siare Engineering ha una vasta presenza a livello internazionale e, grazie a una rete capillare di distributori, copre 85 Paesi del mondo. Nell’operazione è stata assistita da Credit Agricole Italia in qualità di Advisor M&A e, per gli aspetti legali e fiscali, da Russo De Rosa Associati. Silver Economy Fund è stato invece assistito per la due diligence finanziaria da Pwc e per la business due diligence da Lsc – Lifescience Consultants. Gli aspetti legali sono stati seguiti da King & Wood Mallesons, mentre quelli fiscali da Legance.