Il grande Risiko dei cieli: tutte le compagnie fra fusioni e fallimenti. Che succede?

L'offerta di Lufthansa per una quota di minoranza in Ita Airways potrebbe essere il segnale d'inizio di una nuova ondata di fusioni nel settore. La ripresa post-pandemica ha fatto emergere ancora una volta, infatti, le difficoltà per le compagnie aeree di bandiera europee a competere efficacemente con i vettori low-cost. Un aeroplano Ita Airways I bilanci non decollano Il caso Tap Lufthansa punta su Ita La svedese Sas e il fallimento Il futuro di easyJeat Ryanair sta alla finestra La "difesa" di easyJet L'assalto di Wizz ​Boom di vendita di biglietti I "No fusioni" L'onda lunga dell'effetto Covid I bilanci non decollano Penalizzate da bilanci deboli che potrebbero essere resi più solidi in una fusione con aziende rivali, diverse compagnie tradizionali si stanno guardando in giro. Il caso Tap La prima, dopo Ita, ad aver bisogno di un partner sarà Tap. "Questo potrebbe essere il prossimo passo nel consolidamento delle compagnie aeree europee", sostiene Alex Irving, analista di Bernstein, citando come obiettivo primario la compagnia aerea nazionale portoghese. Il governo di Lisbona,...