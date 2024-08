Proroga decontribuzione al Sud: le novità

Roma, 6 agosto 2024 – Le trattative condotte dall’Italia in Europa, specie grazie al lavoro del ministro per gli Affari Ue e il Pnrr, Raffaele Fitto, hanno portato al risultato sperato, ovvero la proroga della decontribuzione al Sud fino al 31 dicembre 2024.

Si tratta di un prolungamento molto importante per l’Italia, anche se ci sono degli elementi di novità che devono essere ben chiari a chi opera in quell’area del Paese, e non solo. Il primo, forse il più importante, interessa la decontribuzione delle assunzioni agevolate per il Sud che, anche con la nuova scadenza, interesserà soltanto quelle che sono state effettuate entro il 30 giugno 2024.

Decontribuzione al Sud, tutte le novità

Così come in parte già accennato, la proroga della decontribuzione al Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) pari al 30 per cento per ogni contratto stipulato nelle Regioni Mezzogiorno, è stata prorogata fino alla fine del 2024. L’Inps, tuttavia, ha precisato nella circolare del 17 luglio 2024 che l’estensione si applica soltanto ai contratti già in essere al 30 giugno 2024, ivi compresi i loro rinnovi e le trasformazioni previste dopo la data di scadenza. Per i nuovi contratti, invece, si applicano le normali regole nazionali per i neoassunti. I datori di lavoro possono comunque contare su altre misure come il Resto al Sud 2.0, il bonus ZES e quello rivolto alle assunzioni di giovani e donne.

I bonus assunzione per il Sud

Così come previsto dal decreto Coesione, oltre alla decontribuzione per il Sud, le Regioni possono sfruttare altre forme agevolate, ovvero i cosiddetti bonus assunzione. Questi sono rivolti a specifiche categorie di lavoratori come i giovani e le lavoratrici svantaggiate, oltre che a specifiche aree del Paese, come con la misura Resto del Sud 2.0 il bonus ZES.

Entrando più nello specifico: