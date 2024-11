Problemi bancomat oggi: perché non funziona

Roma, 28 novembre 2024 – Crack Bancomat e Pagobancomat: un guasto improvviso ha mandato in tilt i circuiti, impedendo l'autorizzazione di pagamenti e addebiti. Le cause del disservizio, che è iniziato questa mattina a partire dalle 11:25, sono attribuibili a un problema tecnico di Wordline, e non al sistema Bancomat stesso. "Si informa che il disservizio rilevato dalle ore 11:25 relativo ai circuiti Bancomat e Pagobancomat - si legge in una nota sul sito di Bancomat - secondo quanto comunicatoci è da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento".

Anche Nexi ha informato i propri clienti attraverso un comunicato stampa: "Nexi Payments informa di avere ricevuto segnalazione da Worldline di un loro “incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia” che sta avendo impatti su alcuni servizi di pagamento.”